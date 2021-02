Abandonné parce qu'il était "trop laid", il retrouve un physique "normal" et une famille grâce aux soins d'un expert

Bjarni avait le museau sévèrement atteint et il lui manquait une partie de la lèvre. Ses anciens propriétaires n’en voulaient plus, mais il a été pris en charge par une association. Une opération lui a permis de retrouver un aspect normal.

St. Francis’ Angels, une association de protection animale basée à Richmond, dans l’Etat du Texas, avait recueilli un chien au visage mutilé. Le canidé avait, en effet, perdu une partie de sa lèvre supérieure et son museau était déformé. Ses maîtres, résidant à Huntsville, avaient refusé d’expliquer ce qui s’était passé et n’avaient aucune objection à le laisser partir.

Les bénévoles ont contacté plusieurs cliniques vétérinaires pour soigner l’animal nommé Bjarni. L’une d’elles, la Gulf Coast Veterinary Specialists de Houston en l’occurrence, a finalement accepté de l’opérer, comme le rapportait I Love My Dog So Much.

L’intervention, bien que complexe, s’est parfaitement déroulée. Le défi était de taille, mais les chirurgiens vétérinaires ont fait un excellent travail, parvenant à recouvrir la cavité buccale de Bjarni et à réaligner son museau. Le canidé pouvait enfin se remettre à respirer et à s’alimenter sans difficulté.

L’état de santé de Bjarni (qui signifie « ours » en vieux norrois) s’est considérablement amélioré par la suite.

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour le brave chien. Quelque mois après l’opération, St. Francis’ Angels annonçait, via sa page Facebook, que Bjarni venait d’être adopté.

Une autre publication comprenait une photo montrant Bjarni au sein de sa nouvelle famille. On l’y voyait heureux, assis sur les genoux de sa maman adoptive et aux côtés de son maître et de son congénère.

A lire aussi : L'adorable réaction de ce chien policier retraité qui pleure de joie lorsqu'il retrouve son ancien collègue