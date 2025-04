Surnommé Houdini pour ses évasions, ce vieux chien au cœur fragile attend encore sa famille idéale

Tiki, le chien sénior fugueur multirécidiviste, avait enfin rencontré l’amour durant l’été 2024. Ou du moins, c’est ce que tout le monde pensait…

Les évasions répétées de Tiki lui ont valu le surnom de Houdini. Ce croisé Labrador Retriever avait été découvert errant à Ann Arbor, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). Il avait été recueilli et pris en charge par l’association locale Humane Society of Huron Valley.

Les bénévoles du refuge avaient très rapidement appris à l’apprécier pour son caractère attachant, mais s’étaient également vite rendu compte qu’il avait une forte tendance à s’échapper.

Tiki parvenait souvent à sortir de la pièce ou du box où il se trouvait. La première fois, il avait été rattrapé à temps par un vétérinaire sur le parking de la structure d’accueil. Le personnel l’avait ensuite placé dans un endroit plus sécurisé, mais là encore, il avait trouvé le moyen de s’évader, pour ensuite flâner dans les jardins botaniques Matthaei, à quelques pas du refuge.

L’équipe de la Humane Society of Huron Valley avait annoncé une excellente nouvelle par la suite. Le chien de 10 ans avait rencontré une famille aimante lors de l’évènement d’adoption « Empty the Shelter » organisé par le refuge. Tout le monde était heureux de l’apprendre, à commencer par les bénévoles. Malheureusement, ce n’était qu’une joie de courte durée.

Ses adoptants ont décidé de le rendre à l’association de protection animale, expliquant qu’ils ne parvenaient pas à gérer son anxiété de séparation, rapportait Newsweek.

Au refuge, on ne désespère pas de lui trouver un nouveau foyer malgré tout. On pense également que le fait de se montrer totalement transparent au sujet de son intolérance à la solitude serait la meilleure chose à faire dans ce sens.

De l’intérêt pour Tiki, mais toujours pas de correspondance

Ce trouble peut d’ailleurs expliquer, en partie au moins, pourquoi Tiki cherche constamment à fuguer. Il ne supporte pas d’être seul dans son box, ni à la maison.



« Nous avons eu quelques personnes intéressées par l'adoption de Tiki, mais toujours pas de correspondance pour le moment », indique Wendy Welch, directrice du marketing et des communications chez la Humane Society of Huron Valley. Elle rappelle qu’il est âgé et qu’il a donc besoin d’une « maison où tout le monde comprendrait ses maux et ses douleurs (autrement dit, uniquement des adultes) et où il serait le seul chien. Sans oublier le fait que [son futur propriétaire] devrait être à la maison avec lui pour l'aider à comprendre que ses humains reviendront auprès de lui ».