Une femme aperçoit un homme assis au bord de la mer avec un paquet de friandises et découvre son adorable secret (vidéo)

Caitlin Mcgowan se trouvait sur une plage de Californie lorsque son regard s’est porté sur la présence d’un homme seul, assis au bord de la plage. Elle se demandait bien ce qu’il faisait, et qui il attendait. Elle a fini par comprendre que le vieil homme avait beaucoup de tendresse à donner aux chiens de passage.

Caitlin qui vit en Californie (États-Unis), aime se baigner à Oceanside, plus exactement sur la plage nommée The Strand. Alors qu’elle sortait de sa baignade quotidienne et s’apprêtait à s’asseoir pour contempler l’océan, elle a aperçu un autre passant qui lui aussi regardait l’horizon. Ce dernier avait entre ses mains un étrange paquet, que Caitlin a rapidement identifié comme étant un paquet de friandises à destination des canidés.

Un cœur gros comme ça

Caitlin n’a pas résisté à poursuivre son observation de ce vieil homme, qui semblait avoir ses habitudes dans cet endroit apprécié des promeneurs, en particulier des propriétaires de chiens. Elle a compris que son objectif était clair : établir un contact avec les chiens en promenade. De nombreux habitants connaissent très bien l’homme et viennent à sa rencontre par habitude, sachant toujours où le trouver.

« Protégez cet homme s’il vous plaît »

Caitlin a publié une vidéo concernant cet homme rare et particulier. Touchée en plein cœur par son action généreuse, elle confiait qu’il était pour elle une grande source d’inspiration. Aucunement intéressé, l’homme n’était là que pour partager de courts moments d’amitié avec des boules de poils souvent ravies d’aller à sa rencontre.

Un habitué du secteur

En partageant l’histoire de l’homme, The Dodo a pu aussi recueillir plusieurs témoignages de passants ayant été en contact avec le vieil homme. Bien connu de cette plage, c’est un visage familier qui fait l’unanimité chez les chiens comme chez les humains.

Shaun Simpson, qui habite le secteur avec son chien Siloh confiait : « Il a immédiatement repéré mon chien parmi la foule. Je n’ai jamais retenu son nom. J’ai toujours pensé qu’il aimait beaucoup les chiens et qu’il voulait passer son temps libre à profiter du soleil et caresser les chiots ».

« C’est mon grand -père »

À l’occasion du partage de cette histoire par Caitlin, c’est encore une fois la magie d’internet qui a opéré. Une jeune femme du nom de Summer a répondu aux multiples interrogations des internautes en affirmant : « C’est mon grand-père ! Il a toujours voulu un chien, mais sa femme est très allergique alors c’est son moyen de s’évader ». De l’amour et de la spontanéité, voilà une histoire qui réchauffe les cœurs.