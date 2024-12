La propriétaire d'un Dalmatien découvre qu'il mène une "double vie" en le surprenant en train de satisfaire sa gourmandise chez ses voisins (vidéo)

Pour Tucker le Dalmatien, l’amitié n’est pas un vain mot. Il l’avait déjà démontré plus d’une fois, notamment avec ce chat roux auquel il dit bonjour tous les matins, mais aussi avec son compère Bouvier Australien comme nous le racontions dans un autre article.

Le cercle d’amis de ce chien est donc très vaste, vous l’aurez compris. Il inclut aussi la famille qui habite la maison voisine. Sa propriétaire Shannon a pu s’en rendre compte récemment. La Californienne a même réalisé que Tucker ne se contentait pas de rendre visite à la dame d’à-côté ; il a également pris l’habitude de profiter de sa générosité pour satisfaire son insatiable gourmandise.

Comment ? Eh bien, concrètement, chaque fois que la voisine prépare le dîner, l’odeur alléchante des bons plats qu’elle fait mijoter vient titiller les narines du chien, qui sait alors qu’il sera bientôt l’heure de s’offrir un repas en rab.

Tucker sort alors de la maison et se présente devant la porte des voisins, qui sont toujours ravis de le retrouver et le laissent volontiers entrer. Ils lui donnent à manger et le toutou rentre à la maison tout heureux et en se léchant les babines, probablement sans se douter que sa maîtresse est au courant de son petit manège depuis belle lurette.

On peut le voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous que relaie PetHelpful :

Un chien aimé de tous et qui aime tout le monde

Tucker est bien nourri et choyé chez sa propriétaire, mais il a trouvé le moyen d’obtenir un petit supplément et il ne s’en prive pas. Shannon sait certainement que l’alimentation de son ami à 4 pattes doit être surveillée de près pour préserver sa santé. On imagine donc que les petites escapades culinaires du Dalmatien chez la famille voisine ne sont pas fréquentes.

A lire aussi : 24 chiots découverts enfermés dans des boîtes à l'intérieur d'un camion trouvent la famille de leurs rêves et savourent leur nouvelle vie



@tuckerandshannon / TikTok

Quoi qu’il en soit, cet animal est clairement aimé dans le quartier et il y est assurément sensible. La bonne humeur qu’il affiche constamment et propage tout autour de lui en est le meilleur indicateur.