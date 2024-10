Après des mois de séparation, un Dalmatien retrouve son meilleur ami lors de la plus joyeuse des réunions à la plage (vidéo)

Quoi de plus triste que de perdre de vue son meilleur ami ? Lorsque celui de Tucker, un gentil Dalmatien, a déménagé, le toutou s’est retrouvé bien seul. Attristés par la situation, les maîtres des 2 chiens ont organisé une rencontre à la plage. Les 2 amis n’en croyaient pas leurs yeux avant de laisser exploser leur joie de se retrouver après un an de séparation.

Les chiens sont des créatures sociales qui ont besoin de passer beaucoup de temps avec leurs congénères pour être heureuses. Il n’est d’ailleurs pas rare que certains toutous aient des meilleurs amis avec qui s’amuser régulièrement. Tucker, un Dalmatien amical de 8 ans, était ainsi inséparable avec un Bouvier Australien jusqu’à ce que celui-ci déménage. Un an après leur séparation, Shannon, l’humaine de Tucker, a eu une formidable idée.

Une explosion de joie

À chaque fois que Tucker voyait son ami Blue Heeler, les 2 chiens étaient toujours collés l’un à l’autre, se faisant même d’adorables câlins. Shannon était triste que son toutou se retrouve seul quand son meilleur ami est parti, c’est pourquoi, avec la complicité des maîtres de celui-ci, elle a organisé des retrouvailles à la plage.

@tuckerandshannon / TikTok

La vidéo de cette réunion partagée sur TikTok et relayée par PetHelpful est particulièrement émouvante. Après quelques images mettant en évidence le tendre lien qui unit le Dalmatien et le Bouvier Australien, on voit les 2 toutous qui se revoient enfin après des mois de séparation. Lorsque Tucker a aperçu son ami, il s’est arrêté, comme s’il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Après avoir compris ce qui se passait, les 2 amis ont explosé de joie. Pleins d’excitation, ils ont couru comme des fous sur la plage dans une scène très touchante.

Une émouvante vidéo

Visionnée près de 14 000 fois sur TikTok, la vidéo a réjoui de nombreux internautes. « J'adore ça pour eux », a par exemple écrit quelqu'un dans la section des commentaires. D’autres ont été bouleversés par ces retrouvailles. « Pourquoi est-ce que je pleure ? », s'est demandé une personne.

@tuckerandshannon / TikTok

« Mes yeux se sont transformés en cascades, mais c'est tellement sain. S'il vous plaît, laissez-les continuer à passer du temps ensemble », a supplié quelqu’un d’autre. Devant le bonheur évident de leurs boules de poils lors de cette réunion, il n’est pas impossible que les maîtres des 2 amis réitèrent l’expérience très vite !