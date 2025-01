Un propriétaire découvre le mélange de races de son chien grâce à un test génétique qui dévoile des origines inattendues

S’attendant à ce que son chien croisé ait un héritage de Retriever ou de Collie, un homme a été surpris par le résultat du test ADN qu’il lui a fait passer. La procédure a eu un autre effet inattendu ; la découverte des origines de l’animal. Il a tenu à partager sa trouvaille et son histoire avec les internautes.

Louie est un chien heureux et épanoui. Il enchaîne les aventures en pleine nature et les belles rencontres aux côtés de son propriétaire. Max Matthai, qui habite Baltimore dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis), l’avait adopté dans un refuge situé à l'autre bout du pays.

« Nous avons trouvé Louie sur la page Facebook d'un groupe de sauvetage du Texas, raconte-t-il, en effet, à Newsweek. Ils se rendent dans le Maryland où nous vivons actuellement et dans l'État de Washington une fois par mois pour faire adopter des chiots. Tout ce que nous avions, c'était une photo de lui. Nous n'avions aucune idée de sa race ni de la taille qu'il allait atteindre ».

Aujourd’hui, Louie est un beau gaillard de 2 ans et de 32 kilogrammes. Il est surtout très énergique et actif. « L'une de ses activités préférées est d'aller au parc canin, explique son maître. Il adore jouer avec d’autres chiens. C'est aussi un excellent nageur. Nous l'emmenons souvent en randonnée et sur notre bateau pour qu’il puisse nager. »



Max Matthai

En outre, les passants les arrêtent souvent lors de leurs promenades pour complimenter le quadrupède. « Ils nous disent toujours qu'il est l'un des plus beaux chiens qu’ils aient vu », indique Max Matthai.

Ni Retriever, ni Collie

Beaucoup d’entre eux veulent également connaître son mélange de races. Max Matthai ne se posait pas forcément la question, mais la curiosité et l’insistance des gens ont fini par le convaincre de recourir à un test ADN pour y répondre.

Il avait sa petite idée. Ou du moins, c’est ce qu’il croyait. « Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un croisé Golden Retriever / Border Collie ou même d'un croisé Retriever de la Nouvelle-Ecosse », dit-il.

Quand le résultat est tombé, il n’en a pas cru ses yeux. Louie a « 30 % de Berger Allemand, 20 % de Pitbull, 20 % de Chien de montagne des Pyrénées et un mélange aléatoire d’autres races. »

« Louie est un chien merveilleux »

Ce n’est pas tout, puisque la procédure lui a également permis de connaître la mère de Louie, inscrite sur le site de l’entreprise proposant ce service de test génétique. Sa maman est Berger Allemand à 100%.

Si le verdict permet à Max Matthai d’y voir plus clair, il ne change absolument rien à ce qu’il pense de son ami à 4 pattes, encore moins à ce qu’il ressent pour lui. « Louie est un chien merveilleux. Je l’aime énormément », conclut-il.

Max Matthai