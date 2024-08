À chaque fois qu’il voit son voisin félin, ce Dalmatien ne peut s’empêcher de réagir (vidéo)

Tucker est un Dalmatien au grand cœur. On le découvrait notamment à travers une vidéo émouvante dans laquelle il restait auprès de sa maîtresse au lieu de s’amuser. Ce toutou très amical est affectueux avec son humaine, mais pas que. Dans une autre publication relayée par Newsweek, la gentillesse de l’animal envers les autres est explicite.

La grande boule de poils tachetée a l’habitude de croiser un félin lorsqu’il se promène chaque matin avec sa maîtresse. Le chat roux se trouve généralement dans l’allée en train d’observer ce qui se passe autour de lui.

@tuckerandshannon / TikTok

Un adorable rituel

Tucker fait partie de ceux qui passent à sa hauteur. Quand il le voit arriver, le félin est d’abord quelque peu craintif, se mettant sur ses gardes. Mais il ne lui faut que quelques secondes pour réaliser que le canidé est totalement inoffensif.

Bien que ce dernier arrive parfois vite vers le chat et le surprend, il se montre très doux par la suite et se contente de le renifler. Le tabby roux, quant à lui, se laisse faire volontiers, ravi d’avoir un peu d’attention. Les 2 se regardent et se font parfois des bisous, ce qui rend la scène d’autant plus attendrissante.

La publication est devenue virale sur les réseaux sociaux, comptabilisant plus de 700 mille vues. Les internautes ont interagi dans la section des commentaires, demandant notamment à la maîtresse de Tucker d’adopter le chat. Laquelle a déclaré que tout le monde s’occupait de ce dernier et que celui-ci était très aimé par le voisinage. Il menait donc une belle vie et n’avait pas besoin de plus.

Cela n’empêche pas Tucker de le saluer tous les jours et d’apprécier ce petit moment passé en compagnie du félin.