La promenade préférée d’un chien prend une tournure inattendue à cause d'un chauffard

Ce qui devait être une sortie des plus agréables entre copains chiens a pris une tournure dramatique pour Ben, lorsqu’un automobiliste l’a renversé. Ce dernier a pris la fuite, laissant le pauvre chien et sa propriétaire en grande détresse. Heureusement, la femme a pu compter sur le soutien de sa communauté pour sauver son chien.

Ben, un Berndoodle (croisement entre un Bouvier Bernois et un Caniche), est en convalescence depuis plusieurs jours. Le pauvre se remet d’un accident qui a bien failli lui coûter la vie. En effet, un chauffard l’a renversé tandis qu’il se rendait en forêt avec sa maîtresse. Celle-ci a immédiatement réagi pour le secourir et a reçu beaucoup de soutien.

La collision s’est produite à Cape Elizabeth, aux États-Unis. Ben et sa maîtresse Kerry se rendaient dans les bois de Winnick pour rejoindre d’autres duos propriétaire/chien. Ils n’ont malheureusement pas eu le temps d’arriver, car un automobiliste inattentif est passé à vive allure et a heurté Ben. L’individu a pris la fuite, rapportait 949 Whom, et Kerry s’est retrouvée impuissante face à son chien mal en point.

Des soins en urgence

Elle a fini par le conduire à l’hôpital pour animaux de Maine, où il a vite été pris en charge à cause de la gravité de son état. Par chance, ses fonctions vitales n’ont pas été atteintes et sa santé a été stabilisée. Il avait toutefois besoin de nombreux soins médicaux : « Ben avait besoin de plusieurs jours aux soins intensifs, d'une intervention chirurgicale d'urgence, d'un traitement contre la douleur et d'une rééducation intensive », partageait sa maîtresse.

Cette dernière s’est donc retrouvée avec des frais colossaux à régler. Pour pouvoir aider son ami canin, elle a décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne dont le montant visé s’élevait à près de 2 800 €. En quelques jours et contre toute attente, des dizaines de personnes ont réalisé des dons et l’objectif a été atteint. Une joie immense pour Kerry, qui est très reconnaissante que des personnes se soient impliquées dans le sauvetage de son chien : « Du fond du cœur, et avec les innombrables hochements de queue de Ben, nous vous remercions pour votre compassion et votre générosité. Votre soutien signifie beaucoup pour nous », écrivait-elle.

Ben a pu bénéficier des soins dont il avait besoin et se remet doucement de son accident. Il est toujours aussi joyeux malgré ce qu’il a vécu et son bel état d’esprit participe certainement à sa guérison !