Ce Beagle de 10 ans abandonné au refuge dans un état catastrophique peut enfin aspirer au répit

Les membres du Beagle Freedom Project ont l’habitude de récupérer des animaux en piteux état au sein du refuge. Toutefois, leur rencontre avec Conrad a été bouleversante, car le Beagle de 10 ans nécessitait de nombreux soins en urgence. Il a profondément touché ses bienfaiteurs par sa tristesse, mais surtout sa combativité.

Conrad est d’abord arrivé au Pasadena Humane Society après avoir été abandonné. Conscient de la gravité de son état, le personnel a sollicité l’aide du Beagle Freedom Project et l’animal a été transféré. Pour Newsweek, un porte-parole revenait sur son arrivée : « Il était émacié, l'un des chiens les plus maigres que nous ayons jamais vus, et ses dents étaient complètement pourries et infectées ».

Un sauvetage in extremis

Conrad n’avait jamais eu les soins dont il avait besoin au cours de sa vie. Son propriétaire l’avait laissé dépérir à vue d’œil jusqu’au point de non-retour. Il était si fragile que toute intervention médicale pouvait lui être fatale. Mais puisqu’il n’y avait pas d’autres solutions, ses sauveteurs ont décidé de prendre le risque.

Il a subi une opération d’extraction dentaire qui s’est heureusement bien passée. Le chien s’est réveillé, puis a définitivement entamé son chemin vers la guérison. Ses bienfaiteurs ont pris soin de lui et l’ont traité pour ses différents problèmes. Il a progressivement commencé à se rétablir : « Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir prendre Conrad sous nos soins avant qu'il ne succombe à sa mauvaise santé ou ne soit confronté à l'euthanasie ».

Beagle Freedom Project / Facebook

Une retraite sereine

Quand il est arrivé au refuge, « son cœur était brisé, il était triste et confus », témoignait le porte-parole de l’association. Aujourd’hui, le canidé a retrouvé le moral et pour cause. Après son intervention chirurgicale et une période de convalescence, il a été adopté par sa famille d’accueil. Il ne manquera plus jamais de rien : « Sa famille d'accueil est tombée amoureuse de lui, et il va maintenant passer ses années d'or en sécurité, heureux et bien soigné ».