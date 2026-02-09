Confié en urgence à sa toiletteuse après l'hospitalisation de son maître, ce Caniche de 10 ans a ému la France entière avant de trouver le foyer idéal

Correctement utilisés, les réseaux sociaux peuvent apporter de la positivité dans nos vies. Ils ont, par exemple, aidé un chien senior en quête d’un foyer aimant après l’hospitalisation de son humain préféré.

Il y a 2 ans environ, Le Républicain Lot-et-Garonne rapportait l’histoire d’un vieux Caniche, qui avait besoin de mettre la patte sur un nouveau foyer aimant. Après l’hospitalisation de son adoptant, le chien de 10 ans nommé Joffrey a été pris en charge par une amie de ce dernier, Marion Ducos, une toiletteuse basée à Saint-Bazeille (47).

Pendant 2 semaines, la bonne samaritaine avait largement partagé son histoire pour l’aider et s’était donné jusqu’à la fin du mois d’août 2024 pour lui trouver une famille. Le cas échéant, la boule de poils aurait été placée à la SPA de Caubeyres.

© Toilettage Pilou Poils / Facebook

Une mobilisation nationale

Dans une publication Facebook, Marion présente son petit protégé en ces termes : « Celui-ci est castré, propre, sociable avec chiens et chats ainsi qu’avec tout être humain, y compris les enfants de tout âge. Il est très câlin et sage. Il adore jouer à la balle et avec d'autres congénères. »

Pour sa plus grande joie, cette bouteille à la mer a été largement relayée sur les réseaux sociaux. « J’ai reçu des appels des quatre coins du pays : de l’Est à Agde, en passant par la frontière franco-belge », précise Marion Ducos. Cette dernière a confié avoir été surprise par la « dimension nationale » de cet élan de solidarité.

Une nouvelle famille pour le Caniche

Grâce à cette belle mobilisation et à la magie des réseaux sociaux, Joffrey a trouvé sa nouvelle maison. En effet, le chien au pelage noir a été adopté par une septuagénaire nommée Josiane. Sa fille a contacté la toiletteuse pour organiser la rencontre et l’adoption.

Heureuse de ce dénouement, Marion Ducos a tenu à remercier « l’ensemble des personnes qui ont tenté de lui venir en aide ». Une belle fin, rendue possible grâce à une formidable chaîne de solidarité !