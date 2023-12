La solution insolite pour une chienne qui n'aime pas les serviettes et sème le chaos après chaque bain

Lillie, une adorable chienne qui adore les bains, apparaît sur des photos amusantes sur Reddit vêtue d’un « déguisement » de dinosaure de couleur rose. Sa propriétaire le lui fait porter non pas pour amuser la galerie, ni parce qu’elle trouve cela mignon, mais pour une très bonne raison.

La maîtresse de Lillie, qui se prénomme Cheyenne, l’a expliqué sur le réseau social et sa publication, relayée notamment par Newsweek, est devenue virale.



mrsf16 / Reddit

En fait, cette femelle Bouvier Australien de 7 ans n’aime pas les serviettes de bain, et c’est un véritable chaos qui règne à la maison chaque fois qu’on la lave. « Elle refuse de se faire sécher avec une serviette après son bain, indique sa propriétaire. Ma solution était de lui offrir un peignoir dinosaure. Plus besoin de courir dans la maison et de mettre de l'eau partout sur les sols et les meubles de Maman ! »

Pendant le bain, Lillie ne pose absolument aucun problème. Elle est même très calme et semble apprécier ce moment. C’est lorsqu’elle en sort que les choses commencent à prendre une tournure rocambolesque. La chienne se met alors à courir dans tous les sens, d’une part pour échapper à la serviette, et d’autre part pour se défaire des tensions qui s’accumulent pendant la douche. Ce dernier comportement est d’ailleurs observé chez bon nombre de chiens une fois le bain terminé ; on appelle cela période d’activité frénétique aléatoire (FRAP) ou tout simplement zoomie.



mrsf16 / Reddit

La solution miracle

Cheyenne et son mari avaient tout essayé pour la faire accepter la serviette et ainsi parvenir à la sécher correctement, mais Lillie ne voulait rien entendre. Jusqu’au jour où le couple est tombé sur un peignoir en peluche dinosaure proposé en ligne. Il l’a commandé et ça a marché !

Lillie est totalement détendue dès qu’elle le porte. « Bien qu'il ne soit pas correctement enroulé autour d'elle sur les photos que j'ai partagées, dit sa propriétaire, il s'adapte parfaitement à son corps, absorbant l'excès d'humidité emprisonné dans le double manteau de fourrure de mon vélociraptor. »

mrsf16 / Reddit

« Je l'utilise même pour la réchauffer lorsque la maison devient un peu froide, poursuit Cheyenne, et elle se recroqueville pour s'endormir en le portant. Cela l'empêche de sprinter et semble la calmer ».

Elle ajoute enfin que Lillie est atteinte d’onychodystrophie lupoïde, une maladie des griffes qui les fragilise. Le couple ne l’a découvert que récemment et la chienne a commencé à suivre un traitement comprenant des bains de pattes médicamenteux.