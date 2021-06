Un chien dans un état grave transporté d’urgence chez le vétérinaire après avoir mangé du cannabis

Leonora Belcher, 31 ans, ne s’attendait pas à ce que la promenade quotidienne de son chien Rye vire au cauchemar. L’animal a ingéré accidentellement de la drogue laissée par des fêtards dans le Mugdock Country Park, situé à environ 15 kilomètres au nord de Glasgow (Écosse).

« J’étais au travail et Rye était avec son promeneur de chien. Il jouait avec d’autres chiens quand le promeneur a remarqué qu’il se comportait de manière très étrange », a confié sa propriétaire à Daily Record. L’animal, dont les yeux étaient vitreux, semblait instable et désorienté.

En raison de son état grave, il a été transporté chez un vétérinaire. Ce dernier l’a aussitôt envoyé à l’hôpital pour animaux de compagnie de Vets Now, afin qu’il reçoive des soins appropriés. Les soigneurs ont découvert que le Whippet de 10 mois a consommé accidentellement du cannabis dans le parc.

© Vets Now

Le chien a ressenti les effets de la drogue pendant plusieurs jours

Leonora Belcher a été stupéfaite d’apprendre que l’apathie et l’étourdissement de son chien ont été provoqués par l’ingestion de drogue. « C’était vraiment effrayant et horrible », a-t-elle déclaré. Le jeune canidé, très malade, a reçu un traitement spécifique et est resté toute la nuit en observation. « Nous l’avons gardé sous perfusion et lui avons donné du charbon actif pour absorber les toxines dans son sang », a expliqué l’un des soigneurs.

Heureusement, la trentenaire a pu récupérer son compagnon le lendemain matin. Rye a encore été dopé pendant quelques jours, avant de retrouver un état normal. Il est aujourd’hui hors de danger.

© Vets Now

Leonora Belcher conseille aux possesseurs d’animaux domestiques de garder leur chien en laisse et de demander aux personnes faisant la fête de tout nettoyer après leur départ. Et si l’animal a mangé quelque chose de dangereux, ils doivent contacter immédiatement un vétérinaire.