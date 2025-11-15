La présence d’esprit d’une propriétaire, qui pense à vérifier sa caméra en entendant son chien tousser anormalement, sauve la vie de ce dernier

De façon générale, les propriétaires de chien connaissent très bien leur animal et voient rapidement quand quelque chose ne va pas. C’est le cas de Claire, qui s’est immédiatement inquiétée en entendant son chien tousser de manière inhabituelle. Elle a alors fait preuve d’une grande perspicacité et a certainement sauvé la vie de son chien grâce à cela.

Claire Roy est l’heureuse propriétaire d’un chien nommé Cody. Ce dernier a la chance de pouvoir s’amuser dans le jardin familial et a d’ailleurs des jeux de prédilection. Parmi ces derniers, lancer des pierres décoratives et les récupérer fait partie de ses favoris. Toutefois, cette activité aurait bien pu lui coûter la vie si sa maîtresse n’avait pas réagi immédiatement.

Cette dernière vaquait à ses occupations tandis que Cody se trouvait dans le jardin. Elle sait qu’il s’amuse bien lorsqu’il est seul, notamment avec les pierres qui remplissent son allée. Elle a vu le quadrupède jouer avec à de nombreuses reprises, mais n’avait relevé aucun incident jusqu’au jour du drame.

Vets Now / Facebook

Un jeu dangereux

Comme à son habitude, Cody lançait des pierres en l’air pour les récupérer. Toutefois, cette fois, le caillou a filé tout droit dans sa gorge, rapportait The Mirror . Ses voies respiratoires ont alors été sévèrement obstruées et le chien s’est mis à tousser pour tenter de dégager le corps étranger. Il est rentré chez lui ensuite et a continué de racler sa gorge, ce qui a inquiété Claire.

Celle-ci l’avait laissé quelques heures avant en bonne santé et voilà qu’elle le retrouvait malade. Elle a alors compris qu’un événement s’était produit entre-temps, dans le jardin, et a visionné sa caméra de surveillance pour en avoir le cœur net. Là, elle a vu toute la scène et constaté que son chien s’étouffait avec une petite pierre.

Un sauvetage in extremis

En palpant son cou, elle a senti cette dernière et a tenté de l’extirper avec différentes méthodes qui n’ont pas fonctionné. Le temps pressait et le caillou se trouvait toujours dans l’organisme du chien, qui peinait à respirer. Elle l’a donc emmené d’urgence chez un vétérinaire qui a pu ôter la pierre et sauver le canidé.

Sasha Burns Fraser, l’une des praticiennes, a assuré qu’elle n’aurait peut-être pas tout de suite eu le bon diagnostic si Claire n’avait pas visionné sa caméra. En effet, elle n’a pas senti la pierre au moment de la palpation : « Sans la vidéo de la sonnette, nous aurions d'abord pu croire qu'il s'agissait simplement d'une toux de chenil [...] Mais comme Claire a eu la présence d'esprit de vérifier la caméra, nous avons su qu'il avait bel et bien avalé la pierre », confiait-elle.

Claire a donc eu une excellente réaction et a sauvé la vie de son ami canin. Lequel s’est très bien rétabli après une courte période de convalescence.