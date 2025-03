Ils examinent une chienne malade et découvrent 44 corps étrangers dans son estomac

Pendant plusieurs jours, Luna a avalé une montagne d’objets tous plus indigestes les uns que les autres. Ses propriétaires ne l’ont remarqué que lorsqu’elle a commencé à régurgiter un jour et qu’elle est apparue plus léthargique qu’à son habitude. Un vétérinaire a alors découvert qu’elle avait ingurgité des dizaines de corps étrangers.