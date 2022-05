« La chienne mangeait des cailloux » : une femme arrêtée pour cruauté envers les animaux

Une chienne victime de maltraitance a été prise en charge par le service des animaux du comté de Lee, en Floride (États-Unis). Sa propriétaire fait face à une accusation de cruauté envers les animaux.

Un résident du comté de Lee, en Floride, a contacté la police après avoir découvert une chienne vivant à l'extérieur d'une maison dans des conditions inadmissibles. À la suite de cet appel alarmant, le shérif Carmine Marceno et son équipe se sont rendus au domicile de Carmela Velazco Santiago pour enquêter.

« La chienne mourait littéralement de faim et mangeait des cailloux », a déclaré l'officier. Le pauvre animal a été retrouvé ligoté, infesté de puces et couvert de blessures. Une scène révoltante, qui avait de quoi provoquer la nausée. Heureusement, le signalement du bon Samaritain a permis de la libérer et de lui sauver la vie.

© FOX 4 (capture d'écran)

« C'est comme maltraiter un enfant »

La rescapée, prénommée Blanca, a reçu de l'eau de la part de ses sauveurs. Ces derniers ont, bien sûr, immédiatement retiré ses liens et l'ont déposée dans une clinique vétérinaire locale. La chienne, qui souffrait d'une forte fièvre, reçoit actuellement toute l'attention et les soins nécessaires à son bon rétablissement. Désormais en sécurité, nous sommes certains qu'un avenir meilleur se profile à l'horizon pour cette cabossée de la vie.

A lire aussi : Ils dressent une « liste de choses à faire avant de mourir » pour leur chiot condamné par la maladie

Nous ne savons pas depuis combien de temps son bourreau la retenait prisonnière. Comme l'indiquent nos confrères de la chaîne FOX 4, le voisin ayant alerté les forces de l'ordre aurait aimé pouvoir agir plus tôt. Selon lui, la tortionnaire de l'animal mérite « la prison, car c'est comme maltraiter un enfant ».

À la suite de cette intervention, Carmela Velazco Santiago, 37 ans, a été arrêtée et accusée pour cruauté envers les animaux. Après avoir accompli sa mission, le shérif a déclaré que ce dossier passera maintenant entre les mains du procureur de l'État.