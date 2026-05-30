La police sauve 24 Chihuahuas maigres et privés d’eau, enfermés depuis des semaines dans une voiture

Des dizaines de chiens, dont plusieurs chiots, ont finalement été retirés d’un véhicule insalubre en Floride, tandis que 2 femmes ont été arrêtées pour cruauté animale. Amaigris, privés d’eau et entourés d’excréments, les Chihuahuas vivaient dans des conditions qui ont profondément choqué les policiers intervenus sur place.

A Kissimmee, en Floride (Etats-Unis), les forces de l'ordre ont porté secours à une vingtaine de chiens, des Chihuahuas pour la plupart, qui vivaient dans des conditions inimaginables à l'intérieur d'un véhicule, rapportait WESH Channel 2 .

La police locale a indiqué avoir procédé à l'arrestation de 2 femmes accusées de cruauté et de négligence envers les animaux.

Les suspectes sont Dana Michelle Hutchison et Dawn Kathleen Biggs, toutes 2 âgées de 42 ans, connues des services de police et sans domicile fixe.

Insalubrité, maigreur et pertes de poils

La police n'est pas intervenue seule pour la prise en charge des canidés ; elle a été épaulée par le service animalier du comté d'Osceola (Osceola County Animal Services).

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Plusieurs chiots figuraient parmi les chiens secourus après un signalement adressé aux autorités par un passant.

A un agent lui ayant demandé depuis combien de temps les canidés se trouvaient dans le véhicule, Michelle Hutchison répondu que ce dernier était stationné depuis plusieurs semaines et qu’elles venaient vérifier tout au long de la journée.



Photo d'illustration

« Sur les lieux, j’ai observé une berline grise contenant plusieurs chiots (Chihuahua) dans le véhicule, avec les fenêtres ouvertes et sans eau ni nourriture, a indiqué ledit agent dans son rapport. En inspectant l’intérieur du véhicule, j’ai dénombré un total de 24 chiots à l’intérieur du véhicule (sans surveillance). J’ai observé 2 petites cages contenant chacune 3 chiots. J’ai également constaté que le véhicule était sale, avec des excréments de chiens et une forte odeur d’urine, ainsi que des insectes se déplaçant à l’intérieur. J’ai constaté que les chiens étaient très maigres et qu’ils perdaient leurs poils. »

« Les agents ont été fortement marqués par ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont senti et ce à quoi ils ont été confrontés »

Dawn Kathleen Biggs a été placée au centre de détention du comté d’Osceola avec une caution fixée à 5 500 dollars (4 700 euros environ), tandis que Michelle Hutchison est détenue sans possibilité de libération sous caution.

« Les agents ont été fortement marqués par ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont senti et ce à quoi ils ont été confrontés, a déclaré la lieutenante Erika Castellucci de la police de Kissimmee. Garder autant de chiens dans des cages qui n’étaient tout simplement pas assez grandes pour tous les contenir… »

« Ce n’est tout simplement pas quelque chose qu’un animal devrait avoir à vivre », a-t-elle ajouté.

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L’info Woopets : pourquoi l'accumulation d’animaux est-elle dangereuse ?

L’accumulation d’animaux dans un espace trop restreint entraîne souvent une dégradation rapide de leurs conditions de vie, même lorsque les propriétaires pensent « bien faire ». Au-delà d’un certain nombre, il devient difficile d’assurer correctement leurs besoins essentiels au quotidien.

L’accès à une eau saine, à une alimentation adaptée et à des soins vétérinaires réguliers devient vite insuffisant. L’hygiène des lieux se dégrade également très vite, favorisant la prolifération des parasites et des maladies contagieuses.

La promiscuité permanente peut aussi provoquer un important stress chez les chiens. Certains développent alors des troubles du comportement, de l’anxiété ou des réactions agressives liées au manque d’espace, de ressources et de stimulation.