La police prend en charge un Husky abandonné car blessé par des piquants de porc-épic, le soigne et lui trouve un nouveau foyer

Un chien a été secouru par la police ontarienne après avoir eu le museau criblé de piquants de porc-épic. Il est désormais hors de danger et pris en charge par les autorités. Ne pouvant couvrir les frais liés à ses soins vétérinaires, son propriétaire a dû s’en séparer.

Dans le Centre de l'Ontario au Canada, les forces de l'ordre ont rapidement réagi après avoir été informées de la détresse d'un chien qui venait non seulement de faire une mauvaise rencontre, mais aussi d'être abandonné par son propriétaire qui était dans l'incapacité d'assurer ses soins, rapportait CP24 le dimanche 29 mars.

Les faits, livrés par la Région du Centre de la Police provinciale de l’Ontario sur sa page Facebook, ont eu lieu le samedi 28 mars. Aux alentours de 17h locales, elle a été appelée par une personne qui expliquait avoir découvert le canidé en question, de type Husky Sibérien et au pelage entièrement blanc, en divagation sur sa propriété dans le canton de Tiny. Le malheureux quadrupède souffrait terriblement à cause des piquants de porc-épic qui étaient plantés dans son museau et autour de ses mâchoires.



Ontario Provincial Police - Central Region / Facebook

La police et le service animalier l'ont immédiatement pris en charge, puis transporté à la clinique vétérinaire de Barrie, à une trentaine de kilomètres de là.

Pendant que le chien recevait les soins dont il avait besoin, une enquête rapide a révélé que son détenteur n'avait pas les moyens de le faire soigner et avait donc préféré se séparer de lui.

La Région du Centre de la Police provinciale de l’Ontario a annoncé avoir placé le rescapé, sans préciser s'il a été confié à une famille d'accueil ou s'il a rejoint un foyer d'adoption. Quoi qu'il en soit, il est entre de bonnes mains après avoir été promis à l'errance dans d'atroces douleurs.

Que faire si son chien se retrouve avec des piquants plantés dans le corps ?

Si les porcs-épics tels que celui qu'a rencontré le malchanceux Husky n'existent pas à l'état sauvage en France, d'autres espèces animales et même végétales vivant sous nos cieux possèdent des piquants susceptibles de se planter dans le pelage ou la peau des chiens, comme le hérisson, les chenilles processionnaires, les épillets de graminées, les ronces, l’aubépine, le prunellier, les rosiers sauvages ou encore certains chardons.

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