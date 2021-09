Un chien et un hérisson devenus les meilleurs amis du monde, aident leur propriétaire à vaincre son anxiété

En adoptant une chienne et un hérisson, Victoria Wright ne s’attendait assurément pas à ce que ces 2 animaux, pourtant si différents, vivent une telle histoire d’amitié. Elle ne se doutait pas non plus de l’impact de cette dernière sur sa propre vie.

Rosie et Olive sont de véritables stars sur Instagram, où leurs aventures sont suivies par des milliers d’internautes. Ils n’ont pourtant, a priori, que peu de choses en commun, la première étant une chienne et l’autre un hérisson, comme le raconte NDTV.

Leur propriétaire est une jeune femme de 28 ans du nom de Victoria Wright. Elle vit à Doncaster, dans le comté anglais du Yorkshire du Sud.

Le canidé et l’érinacéidé forment un duo d’amis improbable, mais tout à fait adorable. Rosie, femelle croisée Welsh Terrier, avait été adoptée par Victoria Wright dans un refuge local en avril 2014. Quant à Olive, qui est un hérisson pygmée d’Afrique (Atelerix albiventris), il fait partie de la famille depuis juillet de la même année.

L’entente entre les 2 animaux n’a pas mis longtemps à se mettre en place. Aujourd’hui, elle est parfaite. Olive et Rosie sont littéralement inséparables, comme on peut s’en rendre compte en découvrant leurs photos et vidéos sur Instagram. Un compte qui totalise plus de 14 000 abonnés.

Une amitié surprenante qui profite à tous !

Victoria Wright explique que Rosie avait eu un début de vie extrêmement difficile. Découverte errante, la chienne était mal en point ; elle avait perdu la quasi-totalité des poils de ses oreilles et était blessée à la truffe. Elle était également très nerveuse, mais a fait, depuis, énormément de progrès sur ce plan. Sa maîtresse l’y a évidemment beaucoup aidée, mais c’est aussi et surtout l’arrivée d’Olive dans sa vie qui lui a fait du bien.

A lire aussi : L’arrivée surprise de ce chien spécialement formé bouleverse totalement la vie d’une adolescente diabétique

En étant le témoin privilégié de leur merveilleuse amitié, Victoria Wright en a aussi bénéficié. Le duo l’aide, en effet, à se défaire de son anxiété par sa seule présence à ses côtés.