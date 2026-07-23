La police municipale cannoise brise la vitre d'une voiture pour libérer un Husky qui y était enfermé en pleine chaleur

Un Husky Sibérien a été retrouvé enfermé dans une voiture en plein épisode de chaleur à Cannes, avant d’être libéré in extremis par la police municipale. Le propriétaire du chien devra probablement répondre de ses actes après l’intervention des secours, déclenchée par des passants inquiets.

Les chiens sont bien plus sensibles à la chaleur que nous, et certaines situations mettent leur vie en danger, comme le fait de les laisser dans une voiture en pleine canicule. Que dire alors lorsque l'animal en question appartient à une race plus adaptée au froid, comme le Husky Sibérien ?

C'est justement l'un d'eux qui a récemment été découvert à l'intérieur d'un véhicule par une chaude soirée à Cannes (06) et été secouru de justesse par les forces de l'ordre, rapportait Nice-Matin le mercredi 22 juillet.

Briser une vitre pour sauver une vie

Ce sauvetage a eu lieu le mardi 21 juillet aux alentours de 22 heures. Des passants venaient de repérer le chien en question, laissé seul dans une voiture stationnée sur le parking de la Roseraie. La température était de 26-27°C à ce moment-là, et donc bien plus élevée dans l'habitacle.

Les témoins ont alerté les secours, ce qui a déclenché l'intervention de la police municipale, déjà sollicitée à plusieurs reprises pour des faits similaires ces dernières semaines.

Arrivés sur les lieux, les policiers municipaux ont attendu que le maître du Husky se présente pendant quelques minutes. Ce dernier n'étant pas venu, ils ont décidé d'appliquer les directives du maire David Lisnard dans ce type de situations ; ils ont ainsi brisé l'une des vitres de la voiture et mis fin au calvaire du canidé, qui pouvait enfin respirer et se réhydrater.

« C’est le 3e chien que nous sauvons depuis le début de l’été ! »

D'après Nice-Matin, « un rapport a été établi à l'encontre du propriétaire ». La décision des suites à donner à cette affaire, ainsi que d’éventuelles sanctions, relèvera désormais de l’officier de police judiciaire.

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« On ne le répétera pas assez souvent : quelques minutes suffisent pour qu’un chien soit en danger ! », a rappelé le maire David Lisnard dans sa publication Facebook, comprenant une photo du Husky secouru. « C’est le 3e chien que nous sauvons depuis le début de l’été ! », a-t-il ajouté.



David Lisnard / Facebook