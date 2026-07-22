Ce chiot Golden Retriever tripode courant joyeusement sur l'herbe prouve qu'un handicap n'empêche pas d'être heureux (vidéo)

Privé d’une patte avant depuis sa naissance, Monty le Golden Retriever prouve chaque jour que le handicap n’empêche pas de vivre pleinement. Devenu une petite star sur TikTok, le chiot de 2 mois ne laisse personne indifférent avec son énergie et sa joie débordantes.

Monty est un adorable chiot Golden Retriever tripode ; il lui manque, en effet, la patte avant gauche, ce qui ne l'empêche pas d'être heureux, ni d'être la vedette du compte TikTok « @meetmonty_ », où son quotidien est suivi par un fan club constitué de plus de 7 300 followers.



@meetmonty_ / TikTok

Le petit canidé a récemment fêté ses 2 mois, quasiment en même temps que le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance de son pays, les Etats-Unis.

Il apparaît dans une vidéo irrésistible, où il exprime toute sa joie de vivre et rappelle, à sa manière, que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas croquer la vie à pleines dents.

Mise en ligne le 4 juillet 2026 sur TikTok, où elle totalise une centaine de milliers de vues, et relayée par Parade Pets , cette courte séquence où on le voit courir joyeusement dans le jardin de ses maîtres est une véritable ôde à la résilience et au bonheur. La voici :

« Cet adorable petit gars a conquis nos cœurs ! Nous avons hâte de nous créer une multitude de souvenirs avec Monty et de montrer au monde entier que les chiens les plus extraordinaires se cachent parfois dans les apparences les plus inattendues », peut-on lire en légende de cette publication.

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Une malformation à la naissance suivie d'une amputation

Dans une autre vidéo, partagée 3 jours plus tard, la famille de Monty explique pourquoi il n'a que 3 pattes. Ce n'est pas la conséquence d'un accident, ni d'une maladie. En fait, la patte avant gauche du chiot ne s'était pas développée correctement à sa naissance. Ses humains avaient attendu de voir si elle allait croître au fil des semaines, mais cela n'a malheureusement pas été le cas. La seule solution a été de l'amputer.

Malgré son jeune âge, le brave petit Golden Retriever s'est adapté à sa condition et a appris à se déplacer sur 3 pattes.

Le conseil Woopets : comment bien accompagner un chien qui vit avec un handicap physique ?

Un chien amputé ou né avec une malformation peut mener une vie heureuse et épanouie, comme le démontre Monty, à condition que son environnement soit adapté à ses besoins.

Quelques bonnes pratiques peuvent l’aider au quotidien :