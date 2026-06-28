Totalement rassurée par la présence de sa maîtresse cette chienne Maltipoo donne naissance à 4 chiots (vidéo)

Alors qu’elle mettait bas, Nube, une femelle de race Maltipoo, a trouvé auprès de sa maman humaine le réconfort et le soutien dont elle avait besoin. Heureuse d’avoir assisté à la naissance des 4 chiots, l’utilisatrice Instagram nommée @yeseniaaviles07 a partagé, le 19 juin, une magnifique vidéo de leur venue au monde, émouvant des milliers d’internautes.

Le 19 juin, sur le compte Instagram @yeseniaaviles07, la propriétaire de Nube, une chienne de race Maltipoo, a partagé avec ses abonnés deux émouvantes vidéos. Les séquences retracent la mise bas de Nube et montrent la façon dont la chienne a cherché du réconfort auprès de sa maman humaine durant toute la mise bas.

yeseniaaviles07 / Instagram

Une mise bas en toute sérénité

Immortalisé par le papa humain de Nube, le moment est touchant et rempli d'amour et de sérénité. Au départ, la chienne semblait mal à l’aise et plutôt agitée, mais très vite, elle a pu compter sur le soutien de sa maman, heureuse d’être présente pour sa fidèle compagne. Celle-ci se calme dès que son humaine approche, sa chaleur réconfortante et ses mots encourageants faisant leur chemin pour aider Nube le mieux possible. Le papa qui filmait la séquence a déclaré « C’est sans doute pour ça qu’elle a voulu venir vers toi ». Et lorsqu’on voit Nube se calmer aussi vite, on ne peut douter de leur complicité.

4 chiots en pleine santé

Quelques minutes après l’arrivée de sa maman, Nube met son premier bébé au monde. Puis, grâce à la seconde vidéo, on assiste à la naissance de ses 3 frères et sœurs. « Je suis une grand-mère à quatre pattes », écrivait la maman, en légende de son post. « L’une de mes prières tout au long de la grossesse de Nube était d’être présente lors de la mise bas, et je suis tellement reconnaissante que cela se soit passé ainsi », expliquait-elle aussi.

yeseniaaviles07 / Instagram

Elle précisait aussi « Je n’avais encore jamais vu une chienne mettre bas, je me sentais donc un peu démunie, mais Dieu a été si bienveillant tout au long de cette expérience. Nube s’en est sortie à merveille, et cela m’a rappelé à quel point Il a doté les mères des instincts dont elles ont besoin. » Celui de Nube l’a poussée à se tourner vers sa maman humaine. Et celle-ci concluait le post avec ces mots : « La maman et les quatre chiots sont en bonne santé et se portent bien. ».

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Des internautes émus

Les spectateurs des 2 vidéos, dont l'une a été relayée par le média DogTime, ont été très touchés en découvrant les images. Plusieurs ont même laissé un commentaire pour féliciter Nube et sa maman, à l’image de ceux-ci : « Elle voulait juste que sa maman soit là avec elle », « Tu as vraiment bien réussi à la réconforter ! ». Et il ne fait nul doute que la chienne pourra compter sur sa maîtresse afin de l’aider à éduquer ses petites.

Le conseil Woopets : comment aider sa chienne à mettre bas ?

Afin d’aider sa chienne à mettre bas dans les meilleures conditions, il est essentiel de lui offrir un environnement calme et confortable. Surveiller le déroulement de la mise bas demande aussi de ne pas intervenir inutilement.