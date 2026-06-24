Après plus d’un an passé au refuge, une chienne sourde qui avait perdu l’espoir trouve enfin une famille (vidéo)

Arrivée au refuge Border Tails Rescue en 2023, Mummy, une chienne sourde de race Staffordshire Terrier, avait été adoptée une première fois avant d’être rendue. Depuis son retour, elle avait passé plus d’un an dans son box, perdant peu à peu l’espoir d’être adoptée. Mais c’était sans compter la patience de 2 bénévoles déterminés à l’aider à trouver une famille. C’est désormais chose faite, grâce à Michael et Brad, ses nouveaux parents humains, qui ont su lui offrir sa chance de révéler sa douceur.

À son arrivée au refuge Border Tails Rescue situé dans l’Illinois (États-Unis) en octobre 2023, Mummy n’était qu’un chiot. Cette chienne de race Staffordshire Terrier n’imaginait pas qu’elle grandirait entre les murs de cet endroit. Si une première adoption lui a offert l’espoir d’une vie au sein d’un foyer heureux, elle a très vite déchanté. Reconduite dans ce lieu qui l’avait accueillie une première fois, elle était désormais sourde.

Plus d’un an d’attente

À mesure que les mois défilaient, Mummy voyait ses compagnons du refuge adoptés sans que personne ne s’intéresse à elle. Pourtant, elle avait tant à offrir. Voyant que la chienne perdait peu à peu espoir et se renfermait, 2 bénévoles, connus sur Instagram sous le pseudonyme @eric.and.joey ont décidé de s’occuper d’elle, lui offrant des balades et des moments de jeux hors de son box. En parallèle, ils étaient déterminés à lui trouver la famille idéale. Le 12 juin dernier, sur leur compte, Eric et Joey partageaient enfin la bonne nouvelle : « Mummy est officiellement ADOPTÉE. »

Un parcours compliqué

Si Mummy a désormais trouvé son foyer pour la vie, la décision n’a pas été facile à prendre pour Michael et Brad, ses adoptants. En effet, dans la vidéo diffusée sur le compte @eric.and.joey, et relayée par le média DogTime , l’un des 2 hommes expliquait que 2 ans et demi plus tôt, ils avaient dû faire euthanasier leur chien.

🤝 Comment gagner la confiance d'un chien sourd ? 💬 Comment communiquer avec un chien sourd au quotidien ? 📖 D'autres histoires d'adoption inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Même s’ils se sentaient prêts à adopter à nouveau, il leur a fallu du temps pour apprivoiser Mummy. « Quand Michael et Brad l’ont rencontrée pour la première fois, elle ne leur a pas vraiment réservé un accueil chaleureux. Mais ils se sont montrés patients, constants et prêts à suivre son rythme. Dès la deuxième visite, ils avaient gagné suffisamment sa confiance pour qu’elle se laisse caresser. À la cinquième visite ? Ils étaient pratiquement en train de s’embrasser. Il y avait des câlins par terre, des caresses sur le ventre, des bisous et suffisamment d’affection pour faire sourire tous ceux qui les regardaient », expliquait une publication du refuge sur Facebook.

Une adoption qui signe un nouveau départ

Le jour de l’adoption a été immortalisé dans cette vidéo. Sur les images, on peut voir à quel point la chienne semble heureuse de retrouver Brad et Michael, ses nouveaux parents humains, mais aussi la difficulté pour les bénévoles de se séparer d’elle. Des adieux émouvants avec les membres du refuge ont suivi les retrouvailles entre Mummy et ses 2 papas, ainsi que la signature officielle des papiers d’adoption. Un grand moment pour tous, riche en émotions et qui signe le nouveau départ de Mummy. Et ses nouveaux propriétaires sont si heureux de l'avoir accueillie qu'ils lui ont consacré un compte Facebook où l'on peut suivre ses aventures.

« Ils ne se sont pas contentés de tomber amoureux de Mummy : ils se sont engagés à la comprendre », soulignait encore la publication de Border Tails Rescue. Un engagement qu’ils ont pris après s’être rendus « six fois au refuge » et avoir posé « des questions pertinentes » pour découvrir qui était vraiment la chienne. « Leur patience, leur dévouement et leur volonté d’apprendre nous ont convaincus qu’ils étaient la famille qu’il lui fallait. En tant que soigneurs, dire au revoir n’est jamais facile, surtout aux chiens qui sont restés si longtemps avec nous. Mais savoir que Mummy rentre chez elle avec des gens qui l’aiment telle qu’elle est fait de cet adieu l’un des plus heureux que nous ayons jamais vécus », concluait le post.

Mummy-Stafford Terrior / Facebook

Le conseil Woopets : comment instaurer une relation de confiance avec un chien sourd ?

Adopter un chien sourd, implique d’apprendre à le connaître et à communiquer de façon différente avec lui.