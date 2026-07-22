Secourue et toilettée, cette chienne révèle des cils étonnants qui pourraient l'aider à trouver une famille aimante

Après un toilettage qui a révélé une surprise inattendue, Lady, une croisée Schnauzer prise en charge par un refuge britannique, a dévoilé un atout qui n’a laissé personne indifférent. Derrière son apparence négligée se cachait une chienne affectueuse aux cils spectaculaires, désormais prête à conquérir sa future famille.

Les chiens de race Schnauzer ont un regard intense et pénétrant, accentué par leurs sourcils broussailleux qui leur confèrent une expression presque sévère, comme s’ils vous observaient avec gravité. Lady est justement une croisée Schnauzer, et elle possède une autre particularité qui n'a été révélée qu'après son sauvetage et son passage par la case toilettage.

Récemment admise au refuge de la RSPCA Northamptonshire Branch, situé à Brixworth dans le centre de l'Angleterre, son pelage était en très mauvais état au moment de son arrivée.



RSPCA

Lady a dû passer par une séance de toilettage particulièrement intensive pour se défaire d'une quantité impressionnante de poils sales et emmêlés. A l'issue de ce « relooking », les bénévoles ont été stupéfaits de découvrir ses cils incroyablement longs, comme s'ils avaient été travaillés à la brosse au mascara et lui donnant une apparence unique.



RSPCA

« Nous sommes convaincus qu’il lui suffira de battre un peu des cils pour se trouver un nouveau foyer merveilleux », a ainsi plaisanté Kate McCulloch, responsable du bien-être canin à la section du Northamptonshire de la RSPCA.

😍 Pourquoi les Schnauzers ont-ils ces cils si longs ? 🐕 Comment aider un chien timide à s'ouvrir ? ✨ D'autres histoires de transformations canines Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« Nous sommes presque certains de lui trouver le foyer idéal »

Côté attitude, la chienne a affiché de réels progrès depuis sa prise en charge. D'abord timide à son arrivée, elle a commencé à exprimer sa véritable personnalité après son placement en famille d'accueil. « Avec les personnes qu'elle connaît et en qui elle a confiance, Lady est incroyablement affectueuse », explique Kate McCulloch à The Dodo . Celle-ci ajoute qu'elle adore les câlins.



RSPCA

La famille idéale pour Lady serait uniquement composée d'adultes, et sans autre animal de compagnie. Ayant énormément d'amour à donner, elle a simplement besoin qu'on lui laisse le temps de se détendre et de s'acclimater à ses nouveaux environnement et entourage.

« C’est une petite créature adorable et elle suscite déjà beaucoup d’intérêt ; nous sommes donc presque certains de lui trouver le foyer idéal », conclut Kate McCulloch.



RSPCA