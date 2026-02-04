La police met fin à la détresse de 15 chiens forcés à se battre et détenus dans des conditions inimaginables

Une opération policière a mis fin à un véritable cauchemar pour plusieurs chiens victimes de maltraitance extrême. Les découvertes faites sur place ont révélé une situation d’une violence et d’une cruauté difficilement soutenables.

A Springfield, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), l’intervention des forces de l’ordre chez des individus soupçonnés d’organiser des combats canins a permis à 15 chiens d’échapper à un quotidien de privations et de souffrance, rapportait News Channel 20 .

La police de Springfield exécutait un mandat de perquisition au domicile de Salenzio Q. Anderson, 35 ans. Elle était accompagnée du service de contrôle des animaux du comté de (Sangamon Sangamon County Animal Control).

En investissant les lieux, policiers et agents animaliers ont découvert 15 croisés Pitbulls, présentant, pour la plupart, des blessures et des cicatrices. Des lésions qui étaient de nature à consolider les soupçons des enquêteurs au sujet de la tenue de combats entre chiens.



Photo d'illustration

En entrant dans le garage, les intervenants ont trouvé 3 chiens détenus dans des cages séparées, sans eau ni nourriture. L’un d’eux portait de multiples cicatrices et plaies récentes.

Poursuivant leurs recherches, ils ont inspecté la cour arrière, où les attendaient d’autres canidés enfermés dans des cages grillagées, dont un souffrant d’une fracture à la patte et un autre ayant des points de suture sur la joue.

Les forces de l’ordre n’étaient pas au bout de leurs mauvaises surprises. Ils ont fait face à l’horreur en découvrant un fût de 200 litres qui contenait des cadavres de chiens partiellement brûlés. Par ailleurs, ils ont relevé des outils tâchés de sang.

Les chiens n’étaient même pas protégés du froid

Les pauvres chiens n’avaient aucun moyen de s’abriter du froid. La température était de -3 °C à l’arrivée de la police et du service animalier.

S’il a nié toute implication dans les combats canins, affirmant que les blessures étaient occasionnées par des bagarres de mâles pour une femelle, Salenzio Q. Anderson a reconnu avoir utilisé les outils pour séparer les animaux qui se battaient. Il a également admis avoir brûlé les cadavres de chiens par manque de moyens financiers. Il a été arrêté, puis relâché, mais il comparaîtra devant le tribunal le 5 février 2025.

En revanche, on ne sait pas grand-chose des chiens après leur sauvetage. Ils ont très probablement été placés au refuge du comté où ils devraient être examinés par un vétérinaire et faire l’objet d’une évaluation comportementale.