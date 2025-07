Utilisée comme appât dans des combats canins, cette chienne terrifiée renaît grâce à l'amour de sa sauveuse

Sunny avait connu un début de vie terrible, inimaginable… Cette chienne n’était encore qu’un tout petit chiot de 6 à 8 semaines quand Nicole, son adoptante, l’avait rencontrée au refuge de la Best Friends Humane So à Sylvester, en Géorgie (Etats-Unis).

La pauvre créature était couverte de cicatrices et avait « les yeux les plus tristes » que la jeune femme de 22 ans ait jamais vus chez un si jeune canidé.

On était alors en avril 2019. Les traces de sévices étaient encore bien apparentes sur son visage, ses pattes, ses oreilles et son abdomen. Sans parler des traumatismes psychologiques et émotionnels dont elle souffrait.

Tout semblait indiquer que Sunny avait été utilisée comme appât pour l’entraînement de chiens au combat. Elle était d’ailleurs la seule survivante au moment de son sauvetage.

Ayant fait un long voyage depuis le Michigan, où elle habite, Nicole avait compris qu’elle allait adopter cette chienne dès leur rencontre. Quand les bénévoles lui avaient raconté sa déchirante histoire, elle avait été confortée dans ce sentiment.

« A son arrivée à la maison, nous avons pu constater l'étendue des cicatrices de Sunny, raconte sa propriétaire à Newsweek. Elle avait une bosse sur le nez, perceptible uniquement au toucher, et des cicatrices recouvraient son corps de la tête aux pieds. »

« Sunny présentait de nombreux signes des maltraitances qu'elle avait subies », poursuit sa maîtresse. La chienne était particulièrement réactive et affichait un comportement de protection de ressources très prononcé, en particulier vis-à-vis de la nourriture. Elle se méfiait de ses congénères et des hommes.

« Elle adore les petites choses de la vie »

Nicole passé des mois à l’aider à guérir et à se détendre et à guérir. Sa patience et son travail ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, Sunny s’entend très bien avec les chiens plus gros qu’elle a appris à connaître. Il a intégré les bases de l’éducation, notamment le rappel, et est devenue très curieuse et confiante.

« Elle adore nous accompagner à chaque fois que nous sortons, même si ce n'est que pour aller faire les courses, dit Nicole. Elle adore les petites choses de la vie. Ses cicatrices nous rappelleront toujours ce qu'elle a vécu, mais elles nous rappellent aussi sa résilience et sa volonté. »

Une publication faite par Nicole sur TikTok offre un aperçu de cette incroyable transformation, comportant des photos avant / après. La métamorphose est effectivement spectaculaire et le parcours de Sunny est un puissant message d’espoir.

