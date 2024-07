Un chien couvert de cicatrices et habitué à vivre au milieu des poubelles découvre une nouvelle vie après son sauvetage (vidéo)

Une rencontre, au détour d’un chemin, peut changer une vie. Aux États-Unis, un chien errant, affamé et couvert de cicatrices a croisé la route d’un bon samaritain qui lui a permis de faire ses adieux à la rue. Une fois entre de bonnes mains, l’animal cachectique a entamé une magnifique évolution.

Shaggy serait certainement mort dans la rue et la solitude la plus totale, s’il n’avait pas croisé le chemin d’une belle personne. Alors qu’il fouillait dans les poubelles à la recherche de restes de nourriture, un passant est tombé nez à truffe avec lui et a rapidement pris des mesures pour l’aider.

C’est ainsi que le chien errant s’est retrouvé entre les mains bienveillantes de l’équipe d’AMA Animal Rescue, un refuge pour animaux basé à Brooklyn. Baptisé Shaggy, l’ex-va-nu-pattes souffrait d’une maigreur alarmante et de déshydratation. De plus, son corps meurtri était parsemé de cicatrices, vestiges « d’un passé traumatisant ».

© AMA Animal Rescue / Facebook

Une évolution émouvante

En raison de son état extrêmement inquiétant, ses bienfaiteurs l’ont emmené d’urgence dans une clinique qui lui a apporté de nombreux soins.

Mais son corps n’était pas le seul à cacher des blessures. Âme tourmentée, Shaggy succombait facilement à l’anxiété.

À la suite de son sauvetage, le chien a été placé en famille d’accueil. Hélas, cette dernière s’est sentie dépassée par ses troubles du comportement (notamment son attitude destructrice). Shaggy est donc retourné au refuge de l’AMA, où il a suivi un programme d’éducation intensif, rapporte Dogheirs.

Après plusieurs mois de réadaptation, l’organisme a déclaré que « Shaggy était maintenant en bonne santé, joyeux et épanoui ». Lui qui était si peureux, aime désormais les câlins ! En outre, il a repris beaucoup de poids et de force. Aujourd’hui, Shaggy ne ressemble absolument plus à l’animal cachectique qui passait son temps à ratisser les ordures.

De nouveau confié à un foyer d’accueil, le beau Shaggy continue d’évoluer à son rythme. Ses anges gardiens espèrent qu’une famille d’adoption aimante et responsable lui donnera sa chance.

En attendant, l’ex-chien errant prend plaisir à renifler non plus l'odeur des poubelles, mais le doux parfum de l’amour et de l’espoir.

© AMA Animal Rescue / Facebook