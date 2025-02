La police découvre que le chien qu’elle vient de sauver n’est pas vraiment un inconnu

Les policiers de Cork, ville irlandaise, ont fait une triste découverte le 3 février dernier. Un chien de type Lévrier a été retrouvé attaché sur un terrain vague non loin d’un quartier résidentiel, comme l’a précisé Corks 96FM. L’animal, apeuré au moment de son sauvetage, a pu rejoindre un refuge où il a reçu les soins et le réconfort dont il avait besoin.

C’est un pur hasard qui a permis aux forces de l’ordre de découvrir l’animal. Comme elle l’expliquait sur son compte Facebook, la police de Cork s’est rendue sur le terrain inhabité dans le cadre d’une « opération de recherche ». Elle n’a pas précisé la nature de celle-ci, mais elle n’imaginait certainement pas découvrir un chien attaché au milieu de nulle part.

An Garda Síochána Cork / Facebook

Une triste rencontre

Pourtant, les agents envoyés sur les lieux ont fait face à un animal en grande détresse. Le pauvre a été abandonné sur place sans eau ni nourriture. Il était d’ailleurs particulièrement maigre, ce qui pouvait faire penser qu’il avait passé du temps là-bas, ou encore qu’il ait été négligé par son ancien propriétaire. Quoi qu’il en soit, il était impératif de le secourir, d’autant plus que la situation l’avait plongé dans une sévère anxiété.

Une association de protection animale a été contactée et il a été pris en charge par celle-ci. Par la suite, les bienfaiteurs ont découvert que le chien avait été volé dans un refuge local, sans préciser son nom. Cela signifiait que le pauvre canidé, qui allait profiter d’une seconde chance, a fait machine arrière en rencontrant la mauvaise personne.

Heureusement, il est désormais en sécurité et ses sauveteurs veillent sur son bien-être : « Le chien a depuis été mis en sécurité et reçoit actuellement toute la nourriture, l'eau et le ventre nécessaires ! », rassurait la police sur les réseaux sociaux. Espérons que ce nouveau départ sera le bon cette fois-ci et que le Lévrier trouvera enfin la tranquillité au sein d'une maison aimante.