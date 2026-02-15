Ces Patous préfèrent la sieste sur le foin où ils sont sûrs de faire le plein de tendresse auprès des vaches qu'ils protègent (vidéo)

Sur une exploitation agricole, certains gardiens veillent avec sérieux, tout en sachant savourer les petits plaisirs du quotidien. Une vidéo récemment devenue virale illustre avec tendresse le quotidien pas tout à fait ordinaire d’une meute de chiens aussi affectueux et bienveillants qu'imposants.

Majestueux et protecteur, le Chien de montagne des Pyrénées est un compagnon emblématique de la vie à la ferme. Doté d’un instinct de gardien exceptionnel, il veille naturellement sur les troupeaux et les propriétés, tout en faisant preuve d’un calme et d’une patience remarquables. Robuste, endurant et parfaitement adapté aux grands espaces, il supporte sans difficulté les conditions climatiques difficiles. Très attaché à sa famille humaine, il allie loyauté, douceur et courage, ce qui explique sa grande popularité auprès des propriétaires de fermes à la recherche d’un chien fiable, dissuasif et profondément équilibré.

Beth, alias « @bedbeth.beyond » sur TikTok, l'a bien compris. Elle est l'heureuse maîtresse de 5 Patous qui veillent 24h sur 24 sur son exploitation et tous les animaux qui y vivent, en particulier les vaches et les veaux avec lesquels ils entretiennent une relation particulièrement forte.

Leur complicité est palpable dans une vidéo mise en ligne le 19 janvier 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful . Une séquence devenue virale, ayant généré des centaines de milliers de vues, et que voici :

« Ils ne sont jamais aussi heureux que pendant les mois d'hiver »

On y voit les 5 chiens de Beth s'allonger tranquillement sur le stock de foin pour faire la sieste. D'après leur propriétaire, c'est leur endroit préféré pour ces moments de répit et de détente.

Ils affectionnent ce coin pour différentes raisons. Tout d'abord, le foin constitue pour eux un couchage confortable. Ensuite, l'emplacement est stratégique, leur permettant de garder un œil sur toute la ferme. En outre, c'est un passage obligé pour les bovins qui doivent donc s'acquitter de la « taxe bisous » auprès des Patous s'ils veulent avoir accès à la nourriture, et ces derniers s'en donnent à cœur joie.

La vidéo les montre, en effet, échanger fréquemment les manifestations de tendresse.

En légende de la publication, Beth a tenu à anticiper les commentaires critiques : « Oui, ils ont un abri. Oui, ils ont des paniers. Non, ils n'ont pas froid. Ils ne sont jamais aussi heureux que pendant les mois d'hiver ! » a-t-elle ainsi insisté.