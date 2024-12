Un chien aux prises avec l'anxiété apprend à la surmonter et trouve sa famille de rêve pour Noël après 1000 jours d'attente

Tout le monde au refuge attendait ce jour depuis 4 ans et demi. Blossom avait passé une grande partie de cette période dans la structure d’accueil, entrecoupée de 2 adoptions avortées. La chienne s’est finalement vu accorder une nouvelle chance après s’être employée à se défaire de l’anxiété dont elle souffrait.

Blossom, une femelle Berger Allemand de 7 ans, a trouvé sa famille pour toujours après 1000 jours d’attente au refuge, rapportait Leicestershire Live.

Cette chienne était arrivée chez Dogs Trust Loughborough, en Angleterre, en mars 2020. A l’époque, elle souffrait d’anxiété et cette dernière se manifestait dans une variété de situations, notamment lors de rencontres avec des congénères, des humains qu’elle ne connaissait pas et en entendant les véhicules passer.

Les membres du personnel de Dogs Trust Loughborough étaient convaincus d’avoir fait le plus dur en lui trouvant un premier foyer, mais l’expérience avait tourné court. Peu après, Blossom avait connu une 2e adoption, mais là encore, elle s’était terminée par une nouvelle déception et un retour à la case départ.

Les bénévoles n’ont pas baissé les bras pour autant. Il a été décidé de placer la chienne dans une « Education House », une sorte de réplique de maison pour l’aider à s’habituer à l’environnement domestique, ainsi qu’aux différents bruits que le caractérisent. L’équipe l’a ainsi grandement aidée à surmonter ses peurs et son attitude a progressivement évolué.

Ce travail a fini par porter ses fruits, puisque Blossom a été adoptée. Sa nouvelle maîtresse, prénommée Liliana, était disposée à adapter son mode de vie aux besoins spécifiques de la chienne.

« Le plus beau cadeau que je puisse demander »

« Adopter Blossom et pouvoir lui offrir la vie qu'elle mérite vraiment a été le plus beau cadeau que je puisse demander, confie sa propriétaire. Ce Noël, je pars avec Blossom dans une jolie cabane rurale, où nous pourrons faire de nombreuses promenades et où elle pourra se détendre sur le canapé à côté de moi ».



Dogs Trust / Facebook

Une nouvelle qui a évidemment réjoui tous ceux qui ont contribué au mieux-être de cette chienne et à sa victoire sur son douloureux passé. Parmi eux figure Celine Di Crocco, responsable chez Dogs Trust Loughborough et qui assure qu’il « serait impossible d'oublier Blossom ! Nous sommes si heureux de voir la chienne qu'elle est devenue, et après avoir travaillé tellement dur pour surmonter ses peurs, toute l'équipe est ravie de la voir dans un endroit joyeux ce Noël. »