  5. « La nourriture et l’eau étaient insuffisantes », 33 animaux sauvés de conditions de vie déplorables se voient offrir un nouveau départ

33 chats et chiens ont été pris en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), à la suite d’un sauvetage effectué au cours du mois de juillet. Parmi eux se trouvaient des mamans avec leurs petits.

Illustration : "« La nourriture et l’eau étaient insuffisantes », 33 animaux sauvés de conditions de vie déplorables se voient offrir un nouveau départ"
© BC SPCA

Entre le 17 et le 21 juillet, la BC SPCA a accueilli une trentaine d’animaux qui vivaient dans des conditions déplorables. Comme le rapporte l’organisme sur son site web, leur ancien propriétaire « s’est retrouvé dépassé par les besoins des animaux dont il avait la charge » et a fait face à « une reproduction incontrôlée ». Le groupe de rescapés comprenait 16 chiots et 4 chatons.

En plus de l’environnement insalubre, jonché d’excréments et d’urines, les animaux étaient infestés de puces. « La nourriture et l’eau étaient insuffisantes pour eux, explique Eileen Drever, porte-parole de la BC SPCA, il était évident qu’ils n’avaient pas reçu de soins vétérinaires. Leurs besoins fondamentaux n’étaient pas satisfaits. »

Illustration de l'article : « La nourriture et l’eau étaient insuffisantes », 33 animaux sauvés de conditions de vie déplorables se voient offrir un nouveau départ

© BC SPCA

Tous les chats et les chiens sont en sécurité

Après leur sauvetage, les boules de poils ont été transférées dans différents centres d’accueil de la SPCA (Qathet, Parksville et Nanaimo), où ils reçoivent de nombreux soins et bénéficient d’une alimentation adaptée à leurs besoins.

« L’un des chiots a développé une masse sur la tête qu’un vétérinaire surveille de près », indique la directrice du centre animalier de Nanaimo. L’une des mères et ses 11 chiots de 3 semaines, nommée Bea, est arrivée très maigre et souffrait de diarrhée à son arrivée. Aujourd’hui, la petite famille se porte mieux et a été placée en famille d’accueil.

La plupart des animaux sont sociables et amicaux, à l’exception de l’une des chiennes – baptisée Lottie – qui reste pétrie de peur. Grâce au dévouement et à l’amour des agents animaliers, il ne fait aucun doute que cette boule de poils sortira de sa coquille.

Prochaine étape ? L’adoption

Pour l’heure, les animaux se remettent doucement de leur épreuve et reprennent du poil de la bête. Les prochaines étapes ? Les mettre en règle (stérilisation, identification, etc.) et les proposer à l’adoption.

La BC SPCA fera tout son possible pour leur trouver des familles aimantes et responsables, qui combleront leurs besoins et les rendront heureux tout au long de leur vie.

A lire aussi : Le chien perdu de Brian Lara, une légende du cricket, est retrouvé sain et sauf après son poignant appel à l'aide sur Instagram

Illustration de l'article : « La nourriture et l’eau étaient insuffisantes », 33 animaux sauvés de conditions de vie déplorables se voient offrir un nouveau départ

© BC SPCA

