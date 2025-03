La police sauve 15 chiens détenus dans des conditions déplorables et suspecte la propriétaire d'organiser des combats canins

Ils ne connaissaient jusque-là que la peur et la brutalité. 15 chiens ont été sauvés de ce qui semble être un réseau de combats canins après la perquisition effectuée par la police chez la personne qui les détenait. 2 chats y ont également été secourus.

Une personne suspectée d’être impliquée dans l’organisation de combats canins a été arrêtée par les forces de l’ordre lors d’une opération ayant permis de sauver 15 chiens et 2 chats chez elle, rapportait KAKE.

L’intervention a eu lieu le 14 février 2025 dans une propriété du nord-est de Wichita, dans l’Etat du Kansas (Etats-Unis). Enquêteurs et agents de police exécutaient alors un mandat de perquisition au sujet d’une tout autre affaire, concernant un trafic de stupéfiants en l’occurrence. En investissant les lieux, ils ont découvert des chiens maltraités et des éléments laissant à penser que plusieurs d’entre eux au moins étaient forcés à se battre.



KAKE

Une femme de 21 ans a été interpellée et placée en détention dans le cadre de cette opération. Les chiens et les chats qu’elle détenait dans de très mauvaises conditions ont été pris en charge par le refuge de la ville (Wichita Animal Shelter). Ils y sont évalués, puis seront transférés à d’autres structures d’accueil qui s’emploieront à les réhabiliter.

« Ces animaux ne seront pas disponibles à l’adoption par le grand public », précisait la police de Wichita dans un communiqué. Ils ne seront donc proposés qu’à des maîtres expérimentés en raison de la gravité des traumatismes qu’ils ont à surmonter.



KAKE

« Ce qu’ils vivent est horrible »

Interrogée sur cette affaire par KAKE, l’éducatrice et comportementaliste canin Kelly Spencer dit en savoir « beaucoup sur ce que ce groupe de chiens a vécu, et ce qu'ils vivent est horrible ».

Scandalisée et attristée par le traitement qui leur était réservé, elle insiste sur la nécessité de leur apporter un maximum de réconfort dans un premier temps, dans le but de gagner leur confiance et de leur faire comprendre qu’ils n’ont rien à craindre ni des humains, ni de leurs congénères.

KAKE

Un processus qui s’annonce évidemment long et difficile. Son degré de réussite et le temps nécessaire dépendent « en grande partie de l’exposition et de la résilience de ces chiens », conclut l’experte.