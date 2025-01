Par un revirement de situation inespéré, ce chat est passé d’un logement insalubre à une maison chaleureusement décorée pour Noël

L’air joyeux et le regard confiant, Freya prend la pose face à la caméra aux côtés de sa maîtresse. Des guirlandes lumineuses de Noël sont visibles en arrière-plan et apportent encore plus de gaieté au tableau. Pourtant, quelques mois auparavant seulement, la chatte vivait dans un environnement totalement opposé à celui-ci.

Il y a plusieurs mois, une chatte au pelage tigré a été extirpée d’un endroit qui pourrait s’apparenter aux enfers. La féline a été prise en charge par une association, puis s’est installée chez Helen Howlett, sa nouvelle propriétaire aimante. Depuis, elle n’a jamais cessé de montrer sa reconnaissance à sa sauveteuse.

Freya a été découverte pour la première fois à la fin de l’année 2022 dans un logement insalubre. À l’époque, des voisins avaient signalé sa présence ainsi que celle d’une autre féline dans l’appartement et l’organisme de sauvetage SPCA s’était chargé de l’affaire.

© SPCA

Une découverte glaçante

Rachel Whalley, inspectrice chargée de l’affaire, avait posé des scellés autour de la porte d’entrée et était revenue quelques jours plus tard pour voir s’ils avaient été retirés. Elle a constaté que ce n’était pas le cas, ce qui signifiait que personne n’était retourné dans le logement depuis un certain temps. Pourtant, des chats s’y trouvaient bel et bien, car ils passaient leurs pattes sous la porte pour tenter de s’échapper.

Les membres de la RSPCA ont eu l’autorisation d’entrer pour sauver les 2 chattes, dont Freya, confinées à l’intérieur. Ils ont découvert un appartement absolument insalubre. Le sol était jonché de détritus et les animaux n’avaient même plus de quoi se nourrir. Ils étaient d’ailleurs en sous-poids alarmant et ont été pris en charge par les sauveteurs.

© SPCA

Un changement de décor

Freya a reçu des soins médicaux et s’est doucement rétablie entre les bonnes mains de ses sauveteurs. Elle a finalement été proposée à l’adoption et a été adoptée par Helen. Laquelle n’a jamais regretté sa décision, puisque la féline lui apporte énormément de joie au quotidien, selon son témoignage accordé à la BBC : « Elle est aimante, hilarante et d’une compagnie incroyable », ajoutait la femme.

Freya n’a plus jamais manqué de rien depuis son adoption, et surtout pas d’amour ! Elle célèbre son deuxième Noël auprès de sa famille aimante.