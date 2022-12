La Niche Aventure, podcast aux 3000 auditeurs mensuels, lance sa troisième saison en janvier 2023

Claire Gerboud est éducatrice comportementaliste canin à Lyon, mais aussi auteure de La Niche Aventure depuis 2 ans. Aux côtés de son meilleur ami à 4 pattes (Charlie), la jeune femme interviewe des professionnels et passionnés du monde canin afin de promouvoir une nouvelle image de la relation humain-chien. Forte de son succès, La Niche Aventure entamera bientôt sa troisième saison. Zoom sur un projet éthique et bienveillant.

Après 60 épisodes et plus de 70 000 écoutes cumulées en 2 ans, le podcast La Niche Aventure se lance dans sa troisième édition en janvier 2023, pour le plus grand bonheur des amoureux des chiens. Claire Gerboud, l’auteure, reçoit toutes les 2 semaines des professionnels et passionnés de la relation humain-animal autour des divers sujets qui entourent le meilleur ami de l’Homme (son éducation et son intégration dans notre société, notamment).

Le programme de la troisième saison

La Niche Aventure ne change pas entièrement sa ligne de conduite : 2 interviews par mois continueront de ravir ses 3000 auditeurs mensuels. De nouveaux et d’anciens invités seront reçus, pour aborder des sujets utiles aux « pawrents » et futurs « pawrents » (maîtres d’animaux), comme la socialisation du chiot ou la cohabitation chien-chat.

La Niche Aventure

Les interviews exclusives du podcast s’adresseront également aux professionnels, puisqu’elles traiteront de la présentation de réseaux professionnels, ou encore des coulisses de la Niche.

Il y aura bien une nouveauté au programme cette année ! La Niche Aventure lance 2 formats d’épisodes inédits, avec une nouvelle publication par semaine :

les épisodes solo « Dans la Niche » introduiront tout un tas de pistes de réflexion pour les auditeurs ;

la « Ressourcerie » sera inaugurée. Il s’agit d’une série de mini-épisodes pour parler des ressources appréciées et citées par les invités au cours de leurs interviews.

A lire aussi : Une femme confrontée aux aléas de la vie parvient à remonter la pente grâce à l’amour inconditionnel de sa chienne

La Niche Aventure

Pour en savoir plus et vous assurer d’être à jour des connaissances scientifiques liées à votre animal, rendez-vous sur les podcasts de La Niche Aventure en cliquant sur ce lien.