Cette minuscule chienne d'alerte médicale "autodidacte" a sauvé sa maîtresse plus d'une fois et est en passe d'entrer dans le livre des records

Grâce à sa chienne, une femme atteinte d’une tumeur cérébrale est prévenue de ses crises suffisamment en avance pour prendre ses dispositions et s’en prémunir. Cette de très petite taille Yorkie a d’autant plus de mérite qu’elle n’a même pas été formée à cette mission. Sa maîtresse a entamé les démarches pour la faire entrer au livre des records.

Sasha est une minuscule femelle Yorkshire Terrier toy. Elle est l’un des 2 amis canins de Kristin Fournier, une habitante de Bartlesville dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis).

La chienne pèse à peine un peu plus d’un kilogramme, mais cela ne l’empêche pas d’occuper une énorme place dans le cœur et la vie de sa maîtresse, dont elle a sauvé la vie à plusieurs reprises.



Kristin Fournier est, en effet, atteinte d’un adénome hypophysaire, autrement dit, d’une tumeur s’étant développée dans l’hypophyse, qui est une glande située sous le cerveau. La maladie donne parfois lieu à des épisodes de crise, mais elle peut compter sur les alertes précoces que lui adresse Sasha.



« Je me sens très chanceuse et en sécurité parce que je sais que tout ira bien avec elle », confie Kristin Fournier à FOX 23.

Le plus impressionnant, c’est que Sasha n’a jamais été formée à cette mission. Elle repère les problèmes de santé de sa propriétaire et les lui signale de manière tout à fait instinctive. « Elle peut détecter les hausses de ma tension artérielle, explique sa maîtresse. Elle peut savoir si une crise va se produire. Elle peut détecter les chutes de mes niveaux d’hormones ».



« Le plus petit chien de travail vivant du monde »

Le gabarit réduit de cette Yorkshire et ses capacités innées de chienne d’alerte médicale ont incité Kristin Fournier à effectuer les démarches pour la faire entrer au livre des records.

« Je les ai contactés et leur ai demandé s'ils seraient prêts à établir un autre record du monde, indique-t-elle à FOX 23. Je voulais que ce soit ‘le plus petit chien de travail vivant du monde’, et ils l'ont fait, ils l'ont accepté ».

Pour que ce record soit homologué, la dernière étape est la remise par Kristin Fournier d’un certain nombre de documents officiels. Ce qu’elle fera très prochainement.