Agacé par les assauts incessants d'un oiseau sur son ami, un Golden Retriever décide de voler à son secours (vidéo)

Wrigley et River forment un adorable duo de Golden Retrievers dont on peut suivre les aventures sur le compte Instagram « @wrigleyssworld ».

Ils sont d’inséparables amis qui habitent Queen Creek, ville de l’Arizona (Etats-Unis) située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Phoenix. Le duo apparaît dans une vidéo mise en ligne le 23 avril 2025 sur le réseau social et relayée par Parade Pets.

On y voit d’abord l’un deux paisiblement allongé dans le jardin, profitant d’un agréable bain de soleil sur la pelouse impeccable. Sa tranquillité a toutefois été perturbée par un autre animal qui avait manifestement l’intention d’abuser de sa patience et de sa gentillesse. C’est un oiseau qui s’est mis à enchaîner les vols entre le mur et le chien, qu’il titillait à chacun de ses passages.



@wrigleyssworld / Instagram

Essayait-il de prélever sur lui quelques touffes de poils pour confectionner son nid, un peu comme le faisait la mésange bicolore qui se servait dans le pelage de ce chat roux particulièrement pacifique ? Probablement. Quoi qu’il en soit, le Golden Retriever préférait rester couché et suivre le volatile du regard.

L’ami protecteur passe à l’action !

En revanche, son congénère n’avait pas l’intention de rester les pattes croisées face à ce « harcèlement ». On le voit effectivement apparaître dans le champ et rejoindre son compère.

Bien que remuant la queue, le justicier à fourrure n’était pas là pour s’amuser. Il avait une mission et comptait bien la remplir ; signifier à l’oiseau que ce petit manège avait assez duré et qu’il était temps qu’il laisse son compère terminer tranquillement sa séance d’héliothérapie.

A la faveur de quelques mouvements dissuasifs effectués par le chien venu à la rescousse, l’oiseau semble avoir compris le message et a quitté les lieux sans demander son reste. D’autant plus que sa cible a décidé de se rebeller, encouragée par l’autre canidé.

A lire aussi : La trajectoire tumultueuse et déchirante de Lynch, chien ramené au refuge à 3 reprises mais à la joie de vivre intacte

La solidarité canine a prévalu…