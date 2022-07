Hommage au chien, meilleur ami de l’Homme, à l’occasion de la Journée internationale de l’Amitié

Le samedi 30 juillet sera célébrée la Journée internationale de l’Amitié. Qui mieux que le chien pour illustrer, justement, l’amitié qui peut exister entre 2 êtres ? Voilà pourquoi Agria Assurance pour Animaux choisit cette date afin de rappeler les bienfaits que nos amis à 4 pattes nous apportent au quotidien grâce à la relation privilégiée qui nous unit.

Avec la domestication du chien, processus ayant débuté il y a des dizaines de milliers d’années, les relations entre le canidé et l’humain ont sans cesse évolué. D’abord chargé d’assurer la sécurité du lieu de vie et d’accompagner à la chasse, le chien a vu ses fonctions s’élargir au fil des siècles et des millénaires.

Aujourd’hui, le chien est un animal de compagnie, un membre de la famille, un atout pour le sauvetage, la recherche de personnes et la détection de maladies, entre autres.

Le lien émotionnel qui existe entre lui et son maître est extrêmement fort. Pour les scientifiques, il s’explique notamment par la montée d’ocytocine qui a lieu lors de l’échange de regards entre l’animal et son propriétaire. L’ocytocine étant l’hormone associée au bonheur et à l’amour. Le phénomène est comparable à ce qui se passe entre le parent et l’enfant.

Un ami à la valeur inestimable

La présence des chiens à nos côtés comporte de multiples bienfaits. Elle aide à atténuer la déprime, la solitude, les problèmes liés à la vieillesse ou encore les difficultés associées au handicap.

Avoir un chien, c’est aussi faire du bien à sa santé cardiaque, car il permet à son humain de faire de l’exercice et de rester actif. Les promenades diminuent, en effet, jusqu’à 36% le risque de mortalité cardio-vasculaire, d’après la Fédération Française de Cardiologie (FFC).

On sait également que les chiens sont de puissants vecteurs de liens sociaux et d’épanouissement personnel. Cela est d’autant plus vrai chez l’enfant, qui acquiert grâce à son ami canidé des notions essentielles : responsabilité, empathie… Le chien est aussi là pour le réconforter et jouer avec lui.

Enfin, il est important de souligner l’apport précieux du chien dans différents domaines : détection de virus, de bactéries, de tumeurs, prévention des crises d’épilepsie et du coma diabétique...

Le chien est donc un partenaire de vie à la valeur inestimable, qui mérite les meilleurs soins et le meilleur suivi vétérinaire.

