La journée de cette enseignante a été bouleversée par l’arrivée en trombe de 7 chiots très dynamiques devant son lieu de travail (vidéo)

Le début de la journée de cette femme ressemblait à tous les autres. Jamais elle n’aurait imaginé, ce jour-là, être choisie par le « système de distribution des chiens ». Ce sont pourtant 7 chiots qui sont arrivés en courant vers elle, comme si elle avait été choisie pour leur venir en aide. La suite de l’histoire est aussi joyeuse que le début.

« J’ai attendu ce jour toute ma vie », témoignait Nic auprès de Newsweek. C’est sur son compte TikTok « @nic_jumps » que l’enseignante a documenté la scène. Les internautes sont pour l’heure près de 5 millions à avoir suivi les aventures de cette meute présente de manière improbable à proximité de cette école.

7 chiots survoltés

La vidéo partagée sur TikTok nous laisse imaginer la surprise ressentie par Nic. C’est au niveau d’un angle que les 7 chiots ont surgi, courant à toute allure vers les portes de l’établissement. Par chance, Nic se trouvait là pour les accueillir. Les chiots, très motivés, se sont adressés à elle directement. Très heureuse de cette visite, l’enseignante a confié : « Le système de distribution des chiots m’a finalement trouvé. J’ai attendu ce jour toute ma vie ».

Une présence rapidement expliquée

Cela doit être déstabilisant de voir 7 boules de poils aussi jeunes arrivées vers soi. Nic a rapidement eu l’explication et les propriétaires ont été retrouvés. Ils n’habitaient pas loin de l’établissement scolaire et ont expliqué que les chiots se sont échappés de chez eux, franchissant portes et barrières.

En discutant avec Nic, les propriétaires ont avoué qu’ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de ces chiots, et que, si cela était possible, une solution devrait être trouvé pour l’avenir des animaux.

« Une bénédiction » et 7 adoptions

Ces propriétaires n’auraient pas pu imaginer une meilleure suite que celle qui s’est déroulée. L’équipe enseignante, notamment 6 enseignants et Nic, se sont portés volontaires pour adopter les chiots. L’entrain des boules de poils n’y aura pas été pour rien.

« Je me serais allongée sur le trottoir »

Une tendre jalousie émerge en commentaires de la vidéo. Un internaute précisait : « J’ai déjà entendu parler du système de distribution des chats, mais le système de distribution des chiots est nouveau… et je suis très déçu qu’aucun des 2 systèmes ne m’ait encore choisi ». Ce petit « troupeau de chiens » a, selon les internautes aussi, un très bel avenir devant lui.