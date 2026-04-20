La gueule d'un chien est-elle plus propre que la bouche d'un humain ?

Vous a-t-on déjà dit « qu’un chien a une gueule plus propre que celle d’un humain » ? Pour certains, elle contiendrait moins de bactéries et sa salive aurait des propriétés désinfectantes. Pourtant, cette idée reçue à la dent dure n’est pas vraie et nous vous expliquons pourquoi.

Comme les humains, les chiens ont un microbiote buccal, c’est-à-dire des micro-organismes vivant naturellement à l’intérieur de leur gueule. Aucune bouche n’est stérile, ni celle de nos amis à 4 pattes, ni la nôtre !

Ce qui nous distingue n’est pas la « propreté », mais la composition des bactéries. Nos boules de poils adorées ont un microbiote plus diversifié, influencé par leur comportement comme le fait de renifler le sol ou lécher des surfaces variées qui ne sont pas toujours très hygiéniques… Leur gueule contient donc certaines bactéries absentes chez l’Homme.

Notre microbiote buccal est plus stabilisé par nos habitudes d’hygiène, comme le brossage des dents et l’alimentation contrôlée. Les chiens et les humains n’ont ni la même alimentation, ni le même mode de vie, ni les mêmes expositions environnementales.

Les types de bactéries diffèrent ainsi, sans que nous puissions affirmer pour autant qu’un environnement est meilleur que l’autre ! Il s’agit de 2 écosystèmes différents et adaptés à chaque espèce.

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Faut-il éviter les léchouilles de votre chien ?

En règle générale, nous pensons que la gueule de nos fidèles compagnons est plus propre parce que nous les voyons lécher leurs plaies. Ce geste donne l’impression que leur salive a un pouvoir désinfectant.

En réalité, elle contient aussi des bactéries potentiellement néfastes pour l’humain, dont certaines provoquent des infections, à l’instar de la leptospirose et de la pasteurellose. Autrement dit, lorsque Médor vous lèche la main ou le visage, il y a un échange de microbes comme lors d’un contact entre 2 humains.

Alors, faut-il éviter les léchouilles ? Avoir un chien ne signifie pas vivre dans la peur des bactéries ! Dans la majorité des cas, les contacts quotidiens ne posent aucun problème pour une personne en bonne santé.

Toutefois, certaines précautions sont à prendre :

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Éviter de laisser un toutou lécher votre plaie ouverte.

Se laver les mains après un contact avec de la salive canine.

Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire chez son chien.

Mettre à jour ses vaccins.

Le conseil de Woopets : comment prendre soin des dents de votre chien ?

Pour assurer une bonne hygiène bucco-dentaire chez votre toutou, nous vous recommandons de lui brosser les dents au moins une fois par semaine avec une brosse et un dentifrice spécialement conçus pour les chiens.

L’activité masticatoire permet également de lutter contre l’apparition de tartre. N’hésitez pas à lui proposer régulièrement des friandises naturelles à mâcher. De plus, une visite de contrôle chez le vétérinaire au moins une fois par an est toujours utile pour détecter précocement les troubles de la santé et vérifier que votre ami à 4 pattes se porte bien.