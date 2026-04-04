Microbiote et anxiété, une étude scientifique prouve le lien direct entre la flore intestinale du chien et son comportement

Nos chiens peuvent parfois se montrer anxieux ou agressifs. Mais saviez-vous que ce qui se passe dans leur ventre pourrait influencer leur comportement ? Une étude récente a exploré la relation entre la composition du microbiote intestinal – écosystème de bactéries essentielles à la santé – et les comportements d’anxiété ou d’agressivité de nos fidèles compagnons. Voyons ce que nous révèle la science…

L’étude scientifique « Gut microbiota composition is related to anxiety and aggression scores in companion dogs* » a été menée pour savoir si la composition du microbiote intestinal de nos amis à 4 pattes pouvait être liée à des comportements tels que l’anxiété ou l’agressivité. Bien que des recherches antérieures aient suggéré un lien entre le microbiote et la santé mentale chez les humains et les animaux, cette étude cherche à explorer cette relation chez les chiens de compagnie, vivant dans un environnement stable et loin des effets stressants d'un refuge.

Pour effectuer leur analyse, les chercheurs ont demandé à 494 propriétaires de remplir un questionnaire détaillé sur le régime alimentaire, le mode de vie et les problèmes comportementaux de leurs toutous. Parmi eux, 235 propriétaires ont fourni des informations supplémentaires via le Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (C-BARQ), un outil reconnu pour évaluer le comportement canin. Sur la base des réponses à ce formulaire, les boules de poils ont été classées en groupes présentant des niveaux d’anxiété et d’agressivité plus ou moins élevés.

Puis, les scientifiques ont collecté des échantillons de selles de 50 chiens pour analyser leur microbiote. Des techniques de séquençage de l’ADN ont été utilisées pour identifier les bactéries présentes dans leur intestin. Les résultats ont ensuite été décryptés à l’aide de modèles d’apprentissage automatique, pour déceler d’éventuelles corrélations entre la composition du microbiote et les comportements observés.

Zoom sur les bactéries

Même si les divergences entre les chiens selon leur niveau d’anxiété et d’agressivité étaient parfois minimes, les chercheurs ont réussi à prédire certains comportements canins grâce à leur microbiote intestinal.

Selon les résultats de cette étude, une bactérie appelée Blautia semble jouer un rôle important. Plus elle est présente dans l’intestin d’un toutou, plus celui-ci a tendance à être anxieux. D’autres bactéries, comme celles des familles Oscillospiraceae et Firmicutes, ont également été associées à l’anxiété ou à l’agressivité.

Ainsi, certaines bactéries intestinales peuvent être liées aux réactions émotionnelles des chiens face au stress, à la peur ou à l’agression, que ce soit envers des congénères ou des humains. Une preuve que le bien-être intestinal et le bien-être émotionnel de nos fidèles compagnons sont intimement connectés !

Le rôle majeur du microbiote intestinal

Ces recherches montrent qu’il peut exister un lien entre la flore intestinale des chiens et leur comportement. Cela ouvre des perspectives concrètes pour mieux gérer les comportements jugés « indésirables » !

Par exemple, si certaines bactéries comme Blautia sont associées à l’anxiété, il pourrait être possible d’agir sur le microbiote pour soutenir la santé mentale de nos boules de poils, peut-être grâce à des probiotiques ou à des ajustements alimentaires.

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Cette découverte peut aussi donner lieu à des approches plus personnalisées pour traiter les troubles du comportement de certains chiens. Au lieu de se concentrer uniquement sur les méthodes comportementales, les vétérinaires pourraient prendre en compte le microbiote intestinal de nos amis à 4 pattes dans leurs recommandations, pour proposer des solutions plus complètes et adaptées.

Cette étude récente nous aide ainsi à mieux comprendre le rôle majeur du microbiote intestinal dans le bien-être de nos petits compagnons. Elle montre que prendre soin de leur intestin peut aussi améliorer leur équilibre émotionnel. À l’avenir, ces recherches pourraient transformer notre manière de soutenir la santé et le bien-être du meilleur de l’Homme !

* « Gut microbiota composition is related to anxiety and aggression scores in companion dogs », Sarita D. Pellowe, Allan Zhang, Dawn R. D. Bignell, Lourdes Peña-Castillo & Carolyn J. Walsh, Nature, article number 24336, 2025.