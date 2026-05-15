La femme ayant enlevé le chien Rocky devant chez lui alors qu'elle était accompagnée d'un enfant a été interpellée et inculpée

Après avoir enlevé Rocky devant la maison de ses maîtres, une femme de 29 ans a finalement été retrouvée par la police grâce aux images d’une sonnette connectée. Désormais inculpée, elle risque jusqu’à 5 ans de prison pour le vol du petit chien, retrouvé sain et sauf 3 jours plus tard.

La ravisseuse de Rocky, croisé Yorkshire Terrier / Shih Tzu enlevé devant la maison de ses maîtres, n'échappera pas à la justice. Elle devra répondre de ses actes devant le tribunal après avoir été identifiée et inculpée, rapportait NJ.com .

Nous vous avions raconté le rapt de ce chien dans un précédent article. Il avait eu lieu l'après-midi du dimanche 5 avril à Clifton, dans l'Etat du New Jersey.

Une femme avait garé sa voiture devant le domicile de William Chan, qui n'était pas chez lui à ce moment-là ; il était en voyage à Hawaï et avait chargé quelqu'un de s'occuper de Rocky pendant son absence.

Accompagnée d'un jeune garçon, l'automobiliste s'était emparée du chien alors que celui-ci se trouvait sur la pelouse. Elle avait ensuite quitté les lieux en emportant l'animal. La scène avait été filmée par une caméra de sonnette connectée.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



ABC7 Eyewitness News

Jusqu'à 5 ans de prison

La famille, dont Rocky fait partie depuis 7 ans, était désemparée. Après 3 jours d'angoisse, c'était la délivrance. Le quadrupède avait été retrouvé sain et sauf par la police, qui avait indiqué avoir identifié et localisé la suspecte grâce à son véhicule.



William Chan

Habitant Newark et âgée de 29 ans, l'intéressée est poursuivie pour vol d'un animal de compagnie. Selon la loi du New Jersey, cet acte est considéré comme un crime au 3e degré. A ce titre, elle encourt une peine de prison de 3 à 5 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 dollars (13 000 euros environ).

Le conseil Woopets : comment limiter les risques de vol de chien devant chez soi ?

Même quelques minutes d’inattention peuvent suffire, comme nous le rappelle l'histoire de Rocky. Pour réduire les risques de vol devant le domicile, plusieurs précautions simples sont recommandées :

A lire aussi : Lors d'une balade nocturne, un bon samaritain rencontre un chien apeuré et décide de gagner sa confiance