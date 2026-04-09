Une femme accompagnée d'un enfant vole un chien devant chez lui, son acte est filmé et l'animal rendu à sa famille 3 jours plus tard

Après 3 jours d'inquiétude, Rocky, petit chien volé devant sa maison, est enfin de retour auprès de sa famille. Son enlèvement par une femme accompagnée d'un enfant a été entièrement filmé par une caméra de surveillance.

Un chien enlevé alors qu'il se trouvait devant la maison de ses maîtres a été restitué sain et sauf à ces derniers 3 jours plus tard, rapportait ABC7 Eyewitness News le mercredi 8 avril.

Les faits avaient eu lieu le dimanche 5 avril, peu avant 15 heures locales, à Clifton dans le New Jersey (Etats-Unis). Les images de vidéosurveillance montrent une scène surréaliste. Un SUV Honda Pilot s'était arrêté devant le domicile des Chan. Une femme et un garçon, probablement son fils, en étaient descendus, et la première s'était emparée de Rocky, le petit chien des Chan, en l'enveloppant dans une couverture. Elle l'avait ensuite emmené à bord de sa voiture et était repartie.



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« C’est un sentiment formidable de l’avoir récupéré »

Le croisé Yorkshire Terrier fait partie de la famille depuis 7 ans. Il venait de sortir de la maison car un proche avait laissé la porte ouverte par inadvertance. Le quadrupède ne s'était toutefois pas éloigné du domicile ; il se trouvait sur la pelouse, devant la maison, au moment de son enlèvement.



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Le maître de Rocky était dévasté, tout comme sa femme et leurs 2 filles. Les Chan ont toutefois été soulagés d'apprendre qu'il a été retrouvé indemne le mercredi 8 avril. Ronnie Villalovos, un membre de la famille, s'est chargé d'aller chercher le chien au commissariat de police. « C’est un sentiment formidable de l’avoir récupéré et [de savoir] qu’il va pouvoir rentrer chez lui », a-t-il confié.

Les retrouvailles ont eu lieu peu après à la maison. « Je suis très contente. J’ai vraiment été stressée ces derniers jours », a déclaré la fille du propriétaire de Rocky.



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La suspecte identifiée grâce à son véhicule

Le rescapé est gâté par les siens. « Définitivement du steak, il adore le steak. Tout ce qu’il voudra. On lui prendra probablement un steak plus grand que lui », a répondu son maître au reporter d'ABC7 Eyewitness News qui lui demandait ce qu'il allait offrir au loulou après cette mésaventure.

La police a indiqué avoir identifié et localisé la ravisseuse grâce à son véhicule. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette habitante de Newark était en train d'effectuer une livraison à Clifton au moment où elle avait repéré Rocky. Il n'y a pas de poursuites pénales pour le moment.

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Le conseil Woopets : que faire en cas de vol de chien ?

Si votre chien disparaît dans des circonstances suspectes, chaque minute compte. Voici les bons réflexes à avoir si cela devait arriver :

Prévenir immédiatement la police et déposer une plainte, en fournissant une description précise du chien et, si possible, des suspects ou du véhicule.

Diffuser l’information rapidement : réseaux sociaux, groupes locaux, vétérinaires, refuges et associations de protection animale.

Faire appel aux voisins et commerces locaux : des témoins ou des caméras de surveillance peuvent fournir des indices précieux.

Rester attentif aux annonces de vente ou de don d’animaux sur Internet.

Agir vite et de manière organisée augmente fortement les chances de retrouver l'animal sain et sauf.