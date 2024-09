Jean-Luc Reichmann est en deuil, l'animateur annonce le décès de sa chienne Donna qui "s'est merveilleusement battue" contre la maladie

« Nous avons l’immense tristesse de vous faire part que Donna a rejoint le paradis des chiens », annonçait Jean-Luc Reichmann sur ses comptes Instagram et X le mardi 3 septembre. Une information que relayait Paris Match le mercredi 4 septembre.

Cette chienne à 3 pattes au courage et à l’affection exceptionnels partageait le quotidien de l’animateur et comédien et de sa compagnie Nathalie Lecoultre depuis 12 ans. Le couple l’avait, en effet, adoptée dans un refuge à Ajaccio en 2012, où elle était arrivée après avoir été abandonnée.



Jean-Luc Reichmann / Instagram

Nous vous parlions d’ailleurs de Donna dans un précédent article, où le présentateur des « 12 Coups de Midi » sur TF1 expliquait que la Labrador Retriever était sur le point d’être amputée d’une patte et sensibilisait le public à la problématique de l’abandon. Un fléau d’autant plus marqué à l’approche et pendant les vacances estivales, où de trop nombreux animaux continuent de se retrouver livrés à eux-mêmes par des propriétaires préférant cela à la recherche d’une solution de garde.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ont aussi adopté un chaton de refuge récemment. Le jeune félin répond au nom de Ziggy.



Jean-Luc Reichmann / Instagram

« Dévastés, mais tellement fiers »

« Nous sommes dévastés, mais tellement fiers d’elle », a écrit le natif de Fontainebleau (77) sur les réseaux sociaux dans son hommage à la chienne décédée. Celle-ci était aux prises avec de graves problèmes de santé, mais y a vaillamment fait face, comme l’a souligné son maître endeuillé : « Elle s’est merveilleusement battue pendant ces 3 dernières années face au cancer et n’a jamais voulu nous décevoir jusqu’au bout ».

A lire aussi : Une chienne de refuge "aux beaux yeux et doux" trouve enfin une famille après 420 jours d'attente

????Nous avons l’immense tristesse de vous faire part que Donna a rejoint le paradis des chiens

Nous l’avions recueilli. Elle s’est merveilleusement battue pendant ces 3 dernières années face au cancer et n’a jamais voulu nous décevoir. Tu es à tout jamais dans notre vie Donna ???????? pic.twitter.com/K9pjN2XvO5 — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) September 3, 2024

« Aujourd’hui nous te pleurons. Tu es à tout jamais dans notre vie Donna », a conclu Jean-Luc Reichmann, à qui elle manque déjà terriblement.

Il peut lui-même être fier et heureux d’avoir permis à Donna de mener une vie épanouie et joyeuse après avoir connu l’abandon, le handicap et la maladie.