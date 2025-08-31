La course folle d’une famille dont le chien a détruit un passeport 12 heures avant son départ en vacances

Et si nos animaux de compagnie avaient un côté rancunier, voire vengeur ? C’est ce qui pourrait nous venir à l’esprit à la lecture de ce récit. Une famille a failli voir ses rêves de voyages envolés après que son chien a détruit le passeport de la mère. Laquelle s’est lancée dans une course effrénée pour obtenir un document d’urgence et pouvoir voyager.

L’histoire d’un internaute, appelé @IDontFeel24YearsOld sur Reddit, pourrait inspirer une comédie dramatique. Alors que sa famille et lui se préparaient pour leur voyage en Jamaïque, son épouse a constaté avec effroi que le chien de la maison avait grignoté son passeport . Par chance, le récit se termine bien, mais les heures avant le voyage ont été très intenses.

Le toutou, qui n’est habituellement pas destructeur, n’avait peut-être pas envie de voir ses poches partir sans lui lorsqu’il s’est emparé du passeport de sa maîtresse. Selon l’époux de celle-ci, dont le témoignage a été relayé par News 18 , la femme a posé le document sur son lit et le quadrupède l’a immédiatement pris dans sa gueule. Ces quelques secondes ont suffi pour qu’il détruise la page la plus importante.

@ IdontFeel24YearsOld/ Reddit

Une course contre-la-montre

« Je ne pars pas en Jamaïque ! » a hurlé la mère de famille avec effroi en découvrant le travail de son chien. Alerté par ses cris, @IDontFeel24YearsOld l’a rejointe et a aussi constaté les dégâts. Toutefois, le choc a vite laissé place à la détermination. Le couple, souhaitant absolument profiter des vacances , a passé des coups de fil pour se renseigner sur les passeports d’urgence.

Ceux-ci sont généralement décernés dans des cas très particuliers, comme les décès, mais leur interlocuteur au bureau administratif a été très compréhensif. Problème : le vol était dans 12 heures, soit à 10 h 45, et même si la femme pouvait obtenir un passeport le matin même, cela n’était pas possible avant 10 heures. Finalement, après une réorganisation totale, le précieux papier lui a été délivré et elle a pu rejoindre ses proches en prenant l’avion suivant.

Même si la bêtise du toutou a occasionné beaucoup de stress et d’incertitudes auprès de ses propriétaires, ceux-ci n’ont pas été rancuniers : « Malgré notre colère, on ne pouvait pas lui en vouloir », écrivait son maître. Une chose est sûre, le chien savait quoi faire pour ne pas se faire oublier lors des vacances de ses humains !