En vacances avec son chien qui se lie d'amitié avec un congénère errant, elle prend "la décision la plus simple" à son égard

Kyla Campbell, 23 ans, vit dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis) avec son chien Chester, un croisé Boxer / Terrier.

Récemment, le duo s’était rendu à Paintsville, dans le Kentucky, dans le cadre d’un voyage de 2 mois lié au travail de la jeune femme. Cette dernière s’y plaisait, appréciant notamment les promenades matinales en compagnie de son compagnon canin. Au cours de ces sorties quotidiennes, elle était frappée par le nombre de chiens errants qu’elle y voyait. Ils étaient amicaux pour la plupart et beaucoup venaient à la rencontre de Chester en remuant la queue. Parfois, ils suivaient même le binôme jusqu’à l’hôtel.

Chester n’était pas mécontent de faire leur connaissance, mais c’est avec l’un d’eux en particulier qu’une véritable amitié a pris forme. Ce chien à la robe bringée, que Kyla Campbell a appelé Frank, s’est rapidement attaché à son congénère et à la maîtresse de celle-ci.



« Nous avons trouvé Frank à 2 pâtés de maisons de l'hôtel, raconte Kyla Campbell à Newsweek. Il était si heureux et sympathique et, honnêtement, le petit chien le plus mignon que j'ai vu. »

« Chester et Frank ont ??commencé à se lier dès qu'ils se sont vus, poursuit-elle. Je n'ai jamais vu Chester s’intéresser autant à un autre chien ». Kyla Campbell voyait clairement qu’elle ne pouvait plus les séparer. « Frank voulait tellement être aimé, et Chester l'aimait », ajoute-t-elle.

« J’ai ressenti cette énorme quantité d’amour venant de lui »

L’idée d’adopter Frank a commencé à faire son chemin dans l’esprit de Kyla Campbell, mais elle voulait d’abord s’assurer qu’il n’avait pas de propriétaire. Elle en a eu la confirmation après s’être renseigne auprès des habitants et via une page Facebook dédiée à la communauté locale.

L’adoption a ainsi été officialisée. Kyla Campbell et Chester sont revenus dans le Minnesota avec le nouveau membre de leur famille. « C'était la décision la plus simple pour moi que de le garder, confie-t-elle. La première nuit où je l'ai accueilli, il a dormi dans le lit sous les couvertures et il ne m'a pas quittée ».

Frank s’est vite adapté à sa nouvelle maison. « J’ai ressenti cette énorme quantité d’amour venant de lui, c’était si spécial, indique sa maîtresse. Lui et Chester adorent se faire des câlins. Frank s'est même lié d'amitié avec notre chat et ils adorent jouer. »