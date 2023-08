Leur chien dévore un de leurs passeports et met à mal leur projet de mariage à l'étranger

La merveilleuse cérémonie de mariage en Italie dont ils rêvaient et qu’ils préparent depuis des années aura-t-elle finalement lieu ? Rien n’est moins sûr pour Magda et Donato, le passeport de ce dernier ayant été rongé par la chienne du couple. L’acte du canidé en a fait une célébrité ces jours-ci, ayant été largement relayé par les médias et les réseaux sociaux.

Chikie a commis une grosse bêtise en s’intéressant au passeport de son maître d’un peu trop près. Cette chienne avait été prise d'une subite envie d’en tester la « saveur » sans se douter que cela allait mettre les plans de ses humains en péril.

Donato Frattaroli et sa fiancée Magda Mazri habitent Boston dans l’Etat du Massachussetts, et avaient prévu de se marier non pas aux Etats-Unis, mais à plus de 6000 kilomètres de là, en Italie.



NBC10 Boston

Tout était prêt, et la date de la cérémonie tant attendue et dûment planifiée depuis des années avait été fixée au 31 août. Le couple devait partir ce vendredi et son projet se déroulait sans accroc jusqu’à ce que Chickie en décide autrement.

Une bêtise canine qui chamboule tout

La semaine dernière, la femelle Golden Retriever d’un an et demi a profité de l’absence de ses maîtres pour s’emparer du passeport de Donato Frattaroli et y planter ses crocs. Le jeudi 17 août, en effet, les futurs mariés l’avaient laissé à la maison pendant qu’ils se rendaient à l’Hôtel de Ville pour des formalités administratives liées à leur mariage. Ils avaient ensuite dîné avant de rentrer pour découvrir la désagréable surprise que leur réservait leur amie à 4 pattes.



NBC10 Boston

La chienne avait détruit les 4 premières pages du passeport, ainsi que quelques-unes des dernières et un timbre de voyage au Mexique, où le couple avait célébré ses fiançailles quelques années plus tôt. Pourtant, ce n’était pas dans les habitudes de Chickie de détériorer des objets, d’après sa maîtresse.



NBC10 Boston

Faire remplacer un passeport peut prendre des semaines, voire des mois. Pour Donato Frattaroli et Magda Mazri, cet incident relève du cauchemar, mais ils veulent rester optimistes. « Sachant que le mariage n'aura lieu que le 31 août, nous avons quelques jours pour y arriver », dit la jeune femme.

Une lueur d’espoir

Elle et son futur époux sont allés jusqu’à contacter des membres du Congrès dans l’espoir d’obtenir un coup de pouce. On leur a toutefois répondu qu’un tel dossier ne pouvait être traité que par le Département d’Etat (ministère des Affaires étrangères) et le bureau des passeports.

Le couple peut néanmoins renouer avec l’espoir. Le lundi 21 août, Magda Mazri a annoncé à NBC10 Boston que son fiancé venait d’obtenir un rendez-vous pour le remplacement de son passeport via une procédure d’urgence. Ils n’ont pas encore la garantie que leur problème sera réglé à temps, mais cette nouvelle information leur permet de rester optimistes.

Dans tous les cas, leur chienne aura bien fait parler d’elle, et ce, bien au-delà de la Nouvelle-Angleterre.