La chienne du nouveau Premier ministre britannique fait une entrée remarquée au 10 Downing Street

Le 25 octobre 2022, Rishi Sunak est officiellement devenu le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, succédant à Liz Truss qui avait présenté sa démission. Le natif de Southampton a ainsi pu prendre ses quartiers au 10 Downing Street.

C’est devant la célèbre porte noire frappée du « Ten » que sa chienne Nova a signé sa première apparition publique le 31 octobre, aux côtés de Rishi Sunak, l’épouse de celui-ci, Akshata Murty, ainsi que leurs filles Anoushka et Krishna, rapportait le Mirror.

Nova est une femelle Labrador Retriever « Fox Red » d’un an et demi. Le Fox Red est une déclinaison de nuance de robe chez le Labrador sable. Rishi Sunak l’avait présentée en juin 2021 sur son compte Twitter en postant une photo montrant la chienne assise sur ses genoux.



Après l’éphémère mandat de Liz Truss, Nova marque donc le retour de la gent canine à la résidence officielle du Premier ministre, succédant ainsi à Dilyn, le chien de Boris Johnson.

C’est d’ailleurs après avoir rencontré ce même Dilyn que les filles de Rishi Sunak et Akshata Murty avaient demandé à avoir un chien, d’après le Daily Mail.

Le 31 octobre, Nova se trouvait donc en compagnie du nouveau chef du gouvernement et de sa famille lorsque celui-ci participait à la traditionnelle collecte de la Campagne du Coquelicot. Il s’agit d’un appel aux dons annuel lancé par la Royal British Legion au profit des vétérans des forces armées britanniques.

There is no greater sacrifice than that of those who lay down their lives in service of their country.



So during this year’s #PoppyAppeal, please give generously to honour our veterans – past and present – and those who continue to protect us today. pic.twitter.com/3pEDk3ZU2g