Le Royaume-Uni a une nouvelle Première ministre, mais Larry le chat du 10 Downing Street reste bien en place

Larry, le « Souricier en chef du Cabinet », va pouvoir souhaiter la bienvenue à son 4e Premier ministre après l’élection de la nouvelle titulaire du poste, à savoir Liz Truss. Avant la native d’Oxford, le chat avait déjà servi sous David Cameron, Theresa May et Boris Johnson.

Ce dernier a officiellement quitté le 10 Downing Street le mardi 6 septembre. Il a prononcé un discours à l’occasion de son départ, et y a justement parlé du célèbre chat à la robe tabby, rapportait le New York Times.



Boris Johnson a notamment évoqué la relation qu’entretenaient Larry et son chien Dilyn. Il a souligné le fait qu’elle était tumultueuse au départ, mais qu’elle avait fini par donner lieu à une sorte de cohabitation pacifique.

Une expérience qui, d’après le Premier ministre sortant, devrait inspirer la vie politique britannique, en particulier au sein-même de son parti. « Si Dilyn et Larry peuvent mettre de côté leurs différends occasionnels, alors le Parti conservateur peut en faire de même », a-t-il ainsi déclaré.

Le chat, lui, n’a pas attendu longtemps avant d’affirmer sa présence au 10 Downing Street après le départ de Boris Johnson. Larry a, en effet, été vu assis devant la célèbre porte noire, comme pour rappeler à tout le monde qu’il n’a pas l’intention de partir et que l’arrivée de la nouvelle locataire n’y changera rien.

On ne sait pas s’il en veut à Liz Truss d’avoir obtenu le poste qu’il convoitait, mais une chose est sûre, Larry est heureux en tant que chat anti-rongeurs de la Cité de Westminster.

Par ailleurs, le compte Twitter qui lui est consacré n’a pas manqué d’adresser une petite pique à Boris Johnson le mardi 6 septembre. Dans le tweet en question, Larry a indiqué avoir donné à Liz Truss les mêmes conseils qu’à son prédécesseur lors de son entrée en fonction : « Travaillez dur, suivez les règles, traitez les gens avec respect et ne mentez jamais au public. J'espère juste qu'elle y fera plus attention que lui ».

