Larry fête ses 10 ans en tant que chat chasseur de rongeurs à la résidence du Premier ministre britannique

Larry occupe un poste que lui envient la plupart de ses congénères. Ce chat vit depuis 2011 à la résidence officielle du Premier ministre britannique, où sa mission consiste à dormir, jouer, se nourrir et, accessoirement, chasser les rats et les souris qui auraient la mauvaise idée de s’y aventurer.

Ce lundi 15 février 2021 était un jour spécial pour un chat tabby appelé Larry. Il a, en effet, fêté ses 10 ans en tant que chat chasseur de rongeurs au 10 Downing Street, comme le rapporte USA Today.

Le félin de 14 ans était arrivé à la résidence du Premier ministre du Royaume-Uni le 15 février 2011 à la demande de David Cameron. Un groupe de rats avait été repéré dans les environs du site, et Larry était en charge de ce délicat « dossier ».

Avant d’occuper ce prestigieux poste, Larry menait une vie de chat errant, puis avait été recueilli et confié au refuge London's Battersea Dogs and Cats Home.

10 ans en tant que « Souricier en chef du Cabinet »

Il possède aujourd’hui le titre de « Souricier en chef du Cabinet », une tradition très ancienne dans la Cité de Westminster. Un statut qui lui ouvre les portes du 10, mais aussi du 11 Downing Street, qui est la résidence du chancelier de l’Echiquier britannique.

Au London's Battersea Dogs and Cats Home, on n’est pas peu fier du parcours de Larry. Lindsey Quinlan, responsable de la chatterie de l’association, dit de lui qu’il « a non seulement prouvé qu'il est un brillant ambassadeur de Battersea, mais il a également démontré à des millions de personnes dans le monde à quel point les chats des refuges sont formidables. »

Larry a donc vu passer 3 Premiers ministres : David Cameron, Theresa May, puis Boris Johnson. Avec l’élection de ce dernier en 2019, des rumeurs circulaient à propos d’une éventuelle mise à la retraite du chat, mais elle n’a pas eu lieu. Larry est bel et bien resté en place malgré l’arrivée de Dilyn, le croisé Jack Russell Terrier de l’actuel chef du gouvernement britannique.

