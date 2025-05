Malgré les maltraitances et la cicatrice qu'il en garde sur le museau, ce chien a toujours gardé foi en l'humain

Il porte sur le museau la trace ineffaçable de la cruauté humaine, mais dans son regard brille encore l’espoir. Rambit, un chien au passé déchirant, continue de croire en la tendresse d’un foyer. Voici l’histoire d’un survivant au courage et à l’affection hors normes, et qui n’a jamais cessé d’aimer.

Certains traumatismes sont si profonds que les surmonter nécessite énormément de temps et d’aide. Il arrive même qu’ils laissent des marques indélébiles sur le corps, comme autant de souvenirs qui refusent de disparaître. Rambit en sait quelque chose. Une cicatrice courant tout autour de son museau rappelle les sévices dont il avait été victime jusqu’à son sauvetage. Cette blessure, tant corporelle qu’émotionnelle, ne l’empêche pourtant pas de continuer de se fier aux humains.

Ce croisé Plott Hound de 5 ans vit au refuge Big Dog Ranch Rescue, basé à Loxahatchee en Floride (Etats-Unis). Le Plott Hound est une race originaire de la Caroline du Nord, reconnue par l’UKC (United Kennel Club), mais pas par la FCI (Fédération Cynologique Internationale).



Big Dog Ranch Rescue / Facebook

Il avait été découvert errant dans les rues du comté de Broward en 2022. Il était alors muselé avec du ruban adhésif. Ce dernier était tellement serré que le chien en garde encore les traces aujourd’hui.

Amical, avide d’affection et d’attention, il n’a pas renoncé à son rêve de rejoindre une famille aimante pour toujours, d’après WPBF.

Depuis son arrivée au refuge, « il attend patiemment que quelqu'un voie, au-delà de sa cicatrice, son âme de chien vraiment spécial », peut-on lire à son sujet sur la page Facebook de Big Dog Ranch Rescue.

« Il vous récompensera en vous témoignant son amour »

Rambit y est décrit comme étant un animal « intelligent, énergique et adorant ses jouets ». Il ne demande qu’à être respecté et aimé, qu’on lui laisse le temps de s’adapter à son environnement et aux personnes qui l’entourant. « Il vous récompensera en vous témoignant son amour », assure l’association.

« Rambit mérite de connaître à nouveau la vie dans un foyer », poursuit Big Dog Ranch Rescue, qui espère lui trouver une famille d’accueil ou, encore mieux, un adoptant pour qu’il puisse enfin mener la vie heureuse qu’il mérite.

