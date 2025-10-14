La chienne découverte dans un état critique au milieu d'un champ de citrouilles poursuit ses progrès, elle s'est remise à aboyer

Zephyr continue de surprendre et d’émouvoir ceux qui suivent l’évolution de cette jeune chienne. 2 semaines après son sauvetage, les nouvelles venues de la Capital Humane Society sont porteuses d’un optimisme mesuré, mais bien réel. Les efforts des soignants et de la courageuse croisée Labrador portent leurs fruits, et chaque petit progrès suscite une vague d’espoir.

L’espoir renaît pour Zephyr et tous ceux qui prennent soin d’elle à la Capital Humane Society, l’association de protection animale qui l’avait prise en charge il y a un peu plus de 2 semaines. Celle-ci a, une fois de plus, donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de sa petite protégée, rapportait KLKN-TV le lundi 13 octobre.



Capital Humane Society / Facebook

Zephyr retrouve sa voix et ses capacités physiques

La croisée Labrador Retriever au pelage noir et âgée de 9 mois a recommencé à aboyer et retrouve progressivement ses aptitudes physiques. “Ses séances de physiothérapie se déroulent très bien et elle a pu marcher seule de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à son box”, peut-on lire sur le dernier post Facebook à son sujet, partagé hier sur la page de la Capital Humane Society.

“Elle montre également davantage d’intérêt pour son environnement et son entourage”, ajoute l’auteur de la publication qui a réjoui les nombreux internautes qui suivent l’histoire de Zephyr depuis sa découverte et son sauvetage.

La jeune chienne n’a désormais plus besoin de sonde d’alimentation nasale, ni de perfusion. “Tous ces signes sont encourageants et nous attendons les résultats de son bilan gastro-intestinal de Texas A&M, qui seront disponibles plus tard cette semaine”, conclut l’association.

Elle revient de loin

Que de chemin parcouru depuis ce triste jour où Zephyr gisait au milieu d’un champ de citrouilles près de Nebraska City, dans le Nebraska (Etats-Unis). Elle était si faible qu’elle ne pouvait ni bouger, ni relever la tête. La chienne était également dans un état de maigreur extrême. Ses chances de survie paraissaient alors réduites.

Fort heureusement, bénévoles et vétérinaires avaient réagi rapidement. Grâce à leurs soins, elle a pu remonter tout doucement la pente, reprenant du poids et des forces. Avec la mise à jour précédente, celle du 1er octobre, on apprenait qu’elle avait regagné 1,8 kilogramme et qu’elle se montrait de plus en plus active.

Zephyr est bel et bien lancée sur la voie de la guérison. Elle pourra probablement être proposée à l’adoption dans les prochaines semaines.